Patrimonio

Un convenio entre Diputación y Diócesis facilita la apertura de 19 monumentos religiosos del medio rural y el Museo Diocesano

La intención es facilitar el acceso de turistas a estos templos, que, sin duda, son un referente a nivel histórico artístico de la provincia de Palencia, y que complementa otro tipo de productos y servicios turísticos, en favor del interés general que estas actuaciones tienen para el desarrollo turístico provincial.

Onda Cero Palencia

Palencia |

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Un convenio entre Diputación y Diócesis facilita la apertura de 19 monumentos religiosos del medio rural y el Museo Diocesano | Diputación de Palencia

La Junta de Gobierno de la Diputación, que preside Ángeles Armisén, aprobaba esta mañana en el apartado de Desarrollo Socioeconómico y Turismo la renovación del convenio con el Obispado de Palencia para la apertura y difu-sión, en épocas y fechas de mayor interés turístico, de monumentos religiosos del medio rural y el Museo Diocesano, instalado en el Palacio Episcopal de la capital palentina.

Mediante este convenio la institución provincial aportará al Obispado en este ejercicio 90.000 euros, un 3,33 por ciento más que el año anterior) para hacer posible que la Diócesis coordine y organice la apertura de los templos y del citado museo, así como la recogida y envío al Servicio de Turismo de los datos estadísticos de visitantes cada mes.

Además de la aportación económica, que la Diputación de Palencia considera fundamental para contribuir en el elevado coste que supone la apertura y la difusión, colabora en la visita de esos monumentos, repartidos por el territorio provincial, con la organización de rutas para su disfrute en épocas de mayor afluencia turística a la provincia, facilitando la información y gestión desde las Oficinas de Turismo, y los presenta dentro de la oferta turística que elabora para ferias, encuentros turísticos, etc., como potencial de nuestro turismo cultural.

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