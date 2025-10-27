El Complejo Deportivo Isla Dos Aguas acogerá el 2 de noviembre la celebración del XXXI Cross Patronato Municipal de Deportes

El Complejo Deportivo Isla Dos Aguas de la ciudad de Palencia se convertirá el próximo domingo, 2 de noviembre, en escenario de la celebración de la trigésimo primera edición del Cross Patronato Municipal de Deportes. La cita deportiva, que arrancará a las 11:45 horas, ofrecerá dos circuitos de 500 y 1.600 metros aptos para zapatillas con clavos. Una prueba, que incluida en los Juegos Escolares, cuenta con diez categorías entre pre benjamines y mayores de 45 años.

El concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Orlando Castro, que ha sido el encargado de presentar el evento en el Ayuntamiento de Palencia, acompañado por Francisco Caballero, entrenador del Club Puentecillas, y José Antonio Pérez de Diego, coordinador técnico del Patronato Municipal de Deportes, ha subrayado que este Cross es "una de las citas más emblemáticas del calendario deportivo palentino, con más de tres décadas fomentando el deporte base y la convivencia".

En este sentido, Castro ha querido agradecer especialmente la implicación del Club Atletismo Puentecillas, la Federación de Castilla y León de Atletismo y el Patronato Municipal de Deportes de Palencia, cuyo "trabajo conjunto" hace posible que esta cita siga "creciendo año tras año y se mantenga como un referente del atletismo regional”.

Por último, el concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud ha animado a toda la ciudadanía a acercarse este domingo a disfrutar del “ambiente deportivo y familiar” del Cross de Isla Dos Aguas, "un ejemplo más del compromiso de Palencia con el deporte y los valores que representa", ha dicho.

Respecto a la entrega de dorsales, cabe señalar que se llevará a cabo veinte minutos antes del comienzo de la prueba, en el centro de competición y la recogida deberá de hacerla un delegado o representante. Por otro lado, comentar que habrá premios para los cinco primeros clasificados de cada distancia y sexo, en las categorías de promoción y a los tres primeros en las categorías populares. Tendrán también medalla todos los participantes de las categorías pre y mini benjamín.

En cuanto a las inscripciones, apuntar que podrán participar todos los atletas que lo deseen ya sean federados o no. Respecto a las de los no federados, deberán realizarse mediante el formulario de inscripción que encontrarán en la web del PMD www.pmdpalencia.com o en el blog del evento https: //crosspmd.blogspot.com hasta mañana martes, 28 de octubre, a las 23 horas. En el caso de las inscripciones de clubes, colegios o equipos que deseen recoger todos sus dorsales en un único sobre, podrán realizar la inscripción dentro del mismo plazo, únicamente mediante el impreso oficial que puede descargarse en el blog. El día de la prueba no se realizarán inscripciones.