El Comité Electoral del PP propone a Víctor Torres como candidato a la alcaldía de Palencia

El Comité Electoral del Partido Popular de Palencia eleva al Comité Electoral Nacional del PP la propuesta de Víctor Torres Albillo para que sea ratificado como candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de la capital palentina de cara a las próximas elecciones municipales del 23 de mayo de 2027.

Con esta designación, el Partido Popular de Palencia apuesta por un perfil “joven, preparado y con una firme trayectoria en la gestión municipal y una firme vocación de servicio público para liderar un proyecto centrado en ofrecer estabilidad, cercanía y soluciones a los vecinos de la ciudad”.

Un candidato que reúne conocimientos y cualidades para encabezar un proyecto ilusionante que sitúe nuevamente a Palencia en la senda del crecimiento, la buena gestión y el liderazgo que merecen todos los palentinos.

Torres Albillo forma parte de la Corporación Municipal desde el año 2019. Entre 2019 y 2023 desempeñó las responsabilidades de concejal de Deportes, Juventud, Educación y Protección Civil dentro del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Palencia. Asumió también importantes responsabilidades de gestión durante la pandemia de la COVID-19 y desde 2023 ejerce como portavoz del Grupo Municipal Popular.

Asimismo, fue secretario de NNGG Palencia durante dos mandatos consecutivos desde el 2012 al 2023.

En el ámbito académico, es graduado en Derecho por la Universidad de León y en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad de Salamanca. Asimismo, ha impartido docencia en cursos de extensión universitaria de la Universidad de León relacionados con el debate, la argumentación y la oratoria.

Víctor Torres Albillo será presentado oficialmente como candidato mañana sábado en Santiago de Compostela junto al resto de candidatos del Partido Popular a las

alcaldías de las capitales de provincia, en un acto presidido por el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.