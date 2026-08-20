Cinco géneros escénicos se darán cita en el Teatro Ortega durante San Antolín

El ambiente festivo e empieza a respirarse en Palencia y en el Teatro Ortega ya tenemos todo preparado para celebrar un inolvidable San Antolín cultural. Del 30 de agosto al 6 de septiembre reuniremos sobre nuestro escenario zarzuela, teatro, magia, humor y un gran musical con seis espectáculos de nivel para todos los gustos.

Abriremos nuestra agenda de fiestas el domingo 30 de agosto con un clásico de la zarzuela: 'La del manojo de rosas', que la compañía Mate r lírica representará sobre las tablas del Ortega en una única función, a las 18:30 horas. El célebre sainete lírico de Pablo Sorozábal, estrenado en 1934, retrata el Madrid castizo de los años treinta a través de una joven florista dividida entre dos pretendientes de opuesta condición social, con una partitura que incorporó ritmos entonces novedosos como el fox.

Las entradas para la primera cita cultural de este San Antolín tienen un precio desde 25 euros. Las risas tomarán el relevo el lunes 31 de agosto con la comedia teatral 'La cena de los idiotas', el gran éxito de Francis Veber dirigido por Josema Yuste.

Un grupo de hombres de negocios acostumbra a invitar cada semana a un incauto para reírse de él, hasta que el invitado de turno da la vuelta a la velada y deja en el aire una pregunta incómoda. Alberto Closas, Javier Losán, Santiago Urrialde, Manu Badenes, Esther del Prado y Cristina Acosta protagonizan esta inteligente crítica social, que podrá verse a las 18:00 y a las 21:00 horas, con entradas desde 18 euros.

La magia se colará en nuestro teatro el martes 1 de septiembre, víspera del día de Palencia, con I Nada es IO q ue parece l , el espectáculo de Dakris, el mago invisible, reconocido como Mago del Año en 2012. Mentalismo, teletransportaciones e ilusiones con objetos del público se combinarán con una parte interactiva con los asistentes, en una propuesta que difumina la frontera entre la realidad y la imaginación. Habrá dos pases para este mágico show, a las 18:00 y a las 21:00 horas, con entradas desde 18 euros.

Un musical de gran formato ocupa el ecuador de la semana. Theatre Properties presentará, bajo la dirección de Silvia Villaú, 'Sonrisas y lágrimas': el clásico de Rodgers & Hammerstein nos trasladará a la Austria de los años treinta para seguir a María y a la familia Von Trapp. El ambiente, cuidadosamente diseñado, nos envolverá y hará partícipes de esta historia, llena de emoción y melodías inolvidables, en las tres funciones programadas: el miércoles 2 de septiembre a las 21:00 horas y el jueves 3 a las 17:00 y 20:30 horas. Las entradas para este viaje musical, un plan familiar ideal para estas fiestas, tienen un precio desde 45 euros.

El humor será el protagonista del fin de semana festivo, con la visita de El Monaguillo y su 'Efectivi-Wonder I . El monologuista nos propone un viaje cargado de nostalgia y guasa por su propia infancia para confrontar el mundo de antes con el de ahora —una época sin móviles ni redes, de juegos en la calle y frases lapidarias de y construye con esos recuerdos una comedia generacional. Este monólogo también cuenta con dos sesiones, el viernes 4 y el sábado 5 de septiembre, ambos días a las 21:00 horas, con entradas desde 18 euros.

El broche de oro a la programación de este San Antolín lo pondrá, el domingo 6 de septiembre, Paloma San Basilio con 'Dulcinea', en una única sesión a las 18:30 horas. Con texto y dirección de Juan Carlos Rubio y dirección musical de Julio Awad, la artista dará voz sobre las tablas del Ortega a la mujer ideal del Quijote para que tome la palabra y cuente por fin su propia historia, entre fragmentos cervantinos, textos del Siglo de Oro, piezas originales y canciones. Las entradas para esta representación teatral, repleta de ironía y sinceridad, tienen un precio desde 18 euros.

Con este cartel reunimos en ocho días un recorrido por los géneros escénicos que va de la tradición lírica al humor más actual. Las entradas para todas las funciones continúan disponibles en nuestra página web www.teatroortega.com y en la taquilla del teatro.