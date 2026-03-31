Las cigüeñas vuelven a anidar en la cornisa que se cayó de La Compañía aunque la Diócesis niega riesgo de derrumbe

Fue el 30 de junio del pasado verano cuando dos piedras de gran tamaño se desprendieron de una cornisa de la espadaña de la Iglesia de la Compañía cayendo a la calle Gil de Fuentes y al atrio del templo. De forma milagrosa, el desprendimiento de estas piedras no causó daños personales. Entre las causas de estos desprendimientos se encontraban las lluvias caídas y el peso de un nido de cigüeñas.

Pues bien, los vecinos de la zona han alertado al comprobar como de nuevo las cigüeñas han anidado en la misma zona. Onda Cero se ha puesto en contacto con la Diócesis de Palencia que ha querido tranquilizar a los palentinos al respecto de la seguridad de estas piedras. Txomin Pérez es el responsable de la oficina de comunicación de la Diócesis de Palencia., nos confirma que las dos piedras de la cornisa de la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Calle tienen en estos momentos un doble sistema de seguridad que garantizan la total estabilidad de las mismas.

Respecto a las actuaciones que se tienen previsto realizar para reparar los daños del verano pasado, la documentación técnica de la intervención a realizar está ya presentada, a la espera de que pase por la Comisión Territorial de Patrimonio para que obtenga el visto bueno de la misma. Una vez se obtenga la autorización, se comenzaría de forma inmediata el proceso de restauración. Las condiciones meteorológicas que requiere el uso de morteros, hace que previsiblemente comiencen las obras en mayo.

El desprendimiento de estas dos piedras ha servido para sacar a la palestra los importantes daños que causan los nidos de las cigüeñas en las iglesias de nuestra provincia. Desde la Diócesis de Palencia recuerdan que las cigüeñas, pese a que la Junta reconoce que el número de población es favorable, goza de gran protección. En este sentido, la retirada de nidos está prohibida por Ley desde el 1 de marzo al 1 de agosto y solo se autoriza en circunstancias de peligro grave e inminente.

Desde la Diócesis de Palencia nos trasladan que anualmente dedica entre 10.000 y 20.000 euros solo a la retirada de nidos de cigüeña. A esta cantidad habría que añadir los gastos de retirada de residuos y los gastos en rehabilitación de los bienes dañados.

También nos cuentan que las compañías de seguros consideran los nidos de cigüeñas como algo ajeno al inmueble y, por lo tanto, los seguros de responsabilidad civil no cubren ningún daño ocasionado por los nidos ni en el inmueble ni en posibles daños materiales o humanos derivados de la caída de un nido.