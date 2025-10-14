Chocolates Trapa se alza con la Medalla de Oro en los Premios Cámara de Palencia 2025

(ICAL) Chocolates Trapa (Europraline) se alzó hoy con la Medalla de Oro, el máximo galardón de los Premios Cámara 2025, otorgados hoy por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia, en reconocimiento a su excelencia empresarial y su impacto social en la provincia.

Desde 2013, esta empresa palentina transformó la marca Trapa, consolidándola como referente en el sector chocolatero con un enfoque en estilo, innovación y sostenibilidad. Con una inversión superior a 35 millones de euros, Trapa amplió su fábrica en Dueñas, diversificado su portafolio con productos como bombones sin azúcar, tabletas con estevia y helados, y alcanzado un 33 por ciento de sus ventas en exportaciones. Su compromiso ambiental incluye la eliminación del aceite de palma, la instalación de 1.926 paneles fotovoltaicos y la plantación de más de 18.000 árboles.

La Medalla de Plata fue para Aislamientos Javier, de Javier Hernando, en Palencia, por su liderazgo en soluciones constructivas modernas. Esta empresa destaca por su amplio catálogo de materiales de construcción, asesoramiento técnico y especialización en aislamientos térmicos y acústicos, consolidándose como referente provincial.

Por su parte, Luis Casañé Decoración, dirigido por Mónica Casañé, recibió la Medalla de Bronce por su evolución desde la industria textil hacia la decoración integral del hogar. Con raíces en la fabricación de mantas de lana, la empresa ha expandido su presencia a nivel nacional, atendiendo a clientes particulares, hoteles y restaurantes.

En la categoría de Especial Relevancia, la Fundación AMGU – Agrupación Musical de Guardo, liderada por Manuel Dos Santos, fue reconocida por su labor sociocultural y artística. Esta entidad, que gestiona una escuela única en Castilla y León, ofrece formación en música, danza, teatro y artes plásticas a más de 500 alumnos, incluyendo colectivos vulnerables. Con más de 270 actividades anuales, AMGU impulsa la dinamización rural, genera empleo y promueve el turismo cultural, siendo objeto de estudio por la Universidad de Valladolid.

En la categoría de Innovación, Calidad, I+D y Nuevas Tecnologías, Vinok, liderado por Juan Pablo Izquierdo, fue premiado por su solución antifalsificación en el sector vinícola mediante tecnología blockchain y chips NFC, ofreciendo trazabilidad y transparencia a los consumidores. Su modelo escalable tiene potencial en sectores como alimentación y lujo.

El premio al Emprendedor – Nueva Empresa recayó en Saque Padel Club, de Germán Albarrán, un centro deportivo en Palencia que combina pádel, wellness, gastronomía y eventos. Con 10 pistas de última generación y una escuela con más de 400 alumnos, Saque se ha convertido en un referente en Castilla y León.

Finalmente, en la categoría de Turismo, La Mejillonera, dirigida por Raúl Agúndez, fue reconocida por sus 52 años como referente de la hostelería palentina. Con su emblemática carta de mejillones y patatas bravas, galardonadas como las mejores de España, este establecimiento combina tradición, calidad y modernización continua.

Estos premios reflejan el dinamismo y la diversidad del tejido empresarial de Palencia, destacando iniciativas que combinan innovación, sostenibilidad y compromiso social para proyectar la provincia a nivel nacional e internacional.