CCOO ve peligrar el futuro de la planta de Benteler en Venta de Baños por falta de carga de trabajo de Renault

(ICAL) El sindicato CCOO ve peligrar la continuidad de la planta de Benteler en el polígono industrial de Venta de Baños (Palencia) por la ausencia total de carga de trabajo de Renault. La dirección de la compañía trasladó esta preocupación a los representantes laborales el pasado 30 de septiembre, advirtiendo que, sin permiso de la firma del rombo para ofertar en nuevos componentes, la continuidad de la fábrica es insostenible.

Benteler Iberica, especializada en soldadura de piezas para el sector automovilístico, abrió sus puertas en Venta de Baños en 2005 con el objetivo de abastecer exclusivamente a Renault. En su mejor momento llegó a emplear a 150 personas, pero hoy solo cuenta con 85 trabajadores en plantilla y produce un único producto para la factoría de Valladolid de la marca francesa. Según el sindicato, la relación se rompió hace casi una década por un conflicto en una planta de Benteler en Francia, y desde entonces Renault vetó cualquier posibilidad de que la empresa alemana compita por fabricar piezas para sus modelos futuros, aseguran desde CCOO.

Desde 2019, la planta encadenó Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas económicas, acumulando periodos de suspensión que diezmaron la actividad. El año pasado, Benteler rompió el contrato con la auxiliar logística SIFU y aplicó cambios sustanciales en categorías profesionales para adaptarse a la caída de ventas.

CCOO reivindicó a Benteler como "uno de los proveedores más fiables del sector", subrayando que nunca fallaron a Renault en calidad ni plazos. Exigen a la multinacional gala que permita a la empresa alemana optar a nuevos contratos, revitalizando así una instalación clave para el empleo industrial en la comarca de Tierra de Campos.