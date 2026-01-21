La capital palentina presenta en FITUR 2026 su nuevo sello gastronómico

El Ayuntamiento de Palencia, en colaboración con la Asociación de Cocineros de Palencia, presenta hoy en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) Palencia Gastronómica, un nuevo sello de calidad que agrupa a establecimientos hosteleros comprometidos con la tradición culinaria palentina y el producto local. La iniciativa se presenta en el marco de la 46ª edición de FITUR, que se celebra del 21 al 25 de enero en IFEMA Madrid.

Un sello que invita a descubrir

Bajo el lema "Un placer desconocido", Palencia Gastronómica es una propuesta de valor que invita al viajero a descubrir una tierra rica en producto, tradición e innovación culinaria. El proyecto se articula en torno a un Decálogo del placer desconocido, un manifiesto que suscriben todos los establecimientos adheridos y que recoge los principios fundamentales de la cocina palentina: orgullo de origen, defensa del producto local, custodia de la memoria gastronómica, hospitalidad castellana y pasión por compartir.

Tres platos como seña de identidad

El sello identifica tres platos como patrimonio culinario irrenunciable que todos los establecimientos adheridos se comprometen a preservar y ofrecer: la menestra palentina, las patatas a la importancia y la leche frita. Estas elaboraciones, junto con productos estrella como el lechazo churro, la carne de Cervera de Pisuerga, el pimiento de Torquemada o los quesos artesanos del Cerrato, conforman una despensa que los establecimientos adheridos se comprometen a poner en valor.

Establecimientos

El sello arranca con la adhesión de doce establecimientos que representan la diversidad de la oferta hostelera palentina: siete restaurantes, tres bares y dos hoteles, todos ellos comprometidos con los principios del Decálogo. El objetivo es que el mayor número de establecimientos de la capital y provincia se sumen a esta iniciativa. "Nuestro objetivo es que quien se siente a una mesa de Palencia, se levante deseando volver. Este sello es una declaración de orgullo por nuestra tierra y nuestra cocina".

Una alianza entre instituciones y profesionales

Palencia Gastronómica es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Palencia y la Asociación de Cocineros de Palencia que, bajo el lema "La Cocina de la Bella Desconocida", llevan años trabajando por dignificar y promocionar la gastronomía palentina. Esta alianza público-privada garantiza tanto el respaldo institucional como el conocimiento técnico necesario para elevar el estándar gastronómico de la ciudad.

Palencia en el escaparate mundial del turismo

La presentación en FITUR 2026 supone el lanzamiento oficial de la marca a nivel nacional e internacional. La feria, considerada el punto de encuentro global de referencia para el sector turístico, reúne este año a más de 10.000 empresas y 255.000 visitantes profesionales de 156 países, lo que convierte este escaparate en una oportunidad estratégica para posicionar a Palencia como destino gastronómico emergente.