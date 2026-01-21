Zone Doze aplicará un 50% de descuento con motivo del 2º aniversario de su inauguración

Innovación, digitalización y cooperación dan lugar al coworking, esta nueva forma de trabajo en la que profesionales y emprendedores de diferentes sectores comparten un mismo espacio que cuenta con unas zonas comunes bien equipadas, y una conexión rápida y segura a Internet.

Desde el año 2024 el espacio Zona Doze funciona a pleno rendimiento, convirtiéndose en un referente en Palencia como lugar de trabajo, con todos los requisitos que el usuario pueda demandar, y en un lugar céntrico y bien comunicado. En el mes de febrero, con motivo del 2º Aniversario de su apertura, se llevará a cabo un descuento del 50% en las zonas comunes del espacio coworking.

En un ambiente respetuoso y tranquilo, los usuarios desarrollan sus proyectos de manera independiente con las ventajas de formar parte de una comunidad coworking que potencia el espíritu emprendedor, así como la creación de nuevas sinergias.

Además de las zonas comunes, con espacios de trabajo amplios y reservados, Zona Doze cuenta con cabina insonorizada de videoconferencia para conversaciones aisladas y con diversas salas habilitadas para todo tipo reuniones.

Este espacio de coworking digital acoge, por otro lado, todo tipo de eventos profesionales como presentaciones de productos y servicios, formaciones y jornadas de sensibilización, reuniones de consejos de administración o talleres de digitalización.

El espacio de coworking digital, Zona Doze de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia, cuenta con un horario muy amplio de lunes a viernes en horario continuado de 8:30 a 19:00, este horario ha sido muy bien acogido por los usuarios a lo largo del período de utilización del espacio, ya que la apertura al mediodía sigue siendo su mayor demanda.

Durante el año 2025, lo han utilizado un total de 10 empresas y 49 usuarios, los meses con más afluencia de usuarios han sido enero, mayo y diciembre, en la época vacacional el espacio es utilizado por personas de Palencia que trabajan fuera y vienen a Palencia a teletrabajar, en diciembre y enero siempre hay un repunte coincidiendo con la época de vacaciones de Navidad.

El perfil de los usuarios del coworking es variado, contamos con autónomos, emprendedores y trabajadores por cuenta ajena que teletrabajan y buscan un espacio que les permita interactuar con otros profesionales, así como trabajadores de paso en Palencia por distintas situaciones profesionales que utilizan el espacio como un lugar de trabajo cómodo y bien equipado.

Desde la Cámara de Comercio de Palencia invitamos a todos a encontrar su lugar en el espacio de coworking digital. Se puede encontrar toda la información relativa al mismo en https://zonadoze.com/.