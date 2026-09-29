Un camión se empotra contra la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Palencia

Es la imagen de la jornada. Menudo susto se han llevado esta mañana en la Asociación Española Contra el Cáncer y en el edificio donde se ubica en la calle General Amor de la capital. Sobre las 11:20 horas un camión se empotraba contra la fachada de la sede de la AECC y contra el portal aledaño.

El camión, que pertenece a una empresa vinculada a las obras que se realizan en el solar que se encuentra frente a la sede, se empotraba contra la fachada rompiendo la luna y el bastidor donde se ubica el letrero, además de causar daños al portal del edificio y tirar una farola". También provocaba daños en la zona de espera que afortunadamente se encontraba vacía. Ruth García, de la Asociación Española Contra el Cáncer, confirmaba a Onda Cero que "afortunadamente no había en la zona de espera ningún usuario de los servicios que presta la Asociación. Además, días antes habíamos descartado la posibilidad de que en esa zona de espera se hicieran las inscripciones para la Marcha Contra el Cáncer prevista para el domingo".

Sobre las causas del accidente, Ruth García nos cuenta que previsiblemente "se ha debido a un despiste del conductor del camión que se confundió de pedal. Tenemos que dar gracias de que el bastidor donde se ubica el letrero también ha frenado al vehículo evitando que se adentrara de forma más intensa al interior".