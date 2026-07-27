Broche final a una nueva edición de los campamentos de verano de la Diputación de Palencia con cerca de 400 participantes

La Diputación de Palencia ha puesto el broche final a una nueva edición de sus Campamentos de Verano, un programa que ha permitido que cerca de 400 niños y jóvenes palentinos, con edades comprendidas entre los 7 y los 16 años, disfruten de veinte días ininterrumpidos de actividades en tres destinos, ofreciendo especialmente experiencias adaptadas a cada grupo de edad.

Con más de treinta años de trayectoria, esta iniciativa se ha consolidado como una de las propuestas estivales más demandadas por las familias de la provincia, al combinar deporte, naturaleza, ocio educativo y convivencia. Además, constituye un importante recurso para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral durante el periodo estival, ofreciendo a las familias un servicio de calidad mientras los más jóvenes disfrutan de unos días de convivencia, diversión y entretenimiento

Los participantes han podido disfrutar de tres destinos y siempre han estado acompañados por responsables de la Diputación de Palencia, y el coordinador de deportes, Enrique Hermoso ha visitado todos los campamentos comprobando que funcionaran correctamente. Los más pequeños se desplazaron hasta Entrambasaguas (Cantabria), donde combinaron actividades deportivas, jornadas de playa, excursiones y juegos al aire libre. El surf, las piraguas y el mar han sido ejes centrales de este campamento.

En la Sierra de Cazorla (Jaén), los jóvenes vivieron una intensa experiencia multiaventura rodeados de naturaleza: rafting, barranquismo, caballos y sobre todo la naturaleza han permitido disfrutar a todos los participantes de unos días maravillosos Y el más demandado, con 200 plazas, el campamento náutico de Almerimar volvió a ofrecer la oportunidad de disfrutar del mar y de un completo programa de actividades acuáticas: paddel surf, windsurf, hidropedales, kayaks, banana rápida, o el día en el parque acuático han sido protagonistas de esta experiencia.

Más allá de la práctica deportiva, los campamentos han vuelto a convertirse en un espacio para la diversión y la convivencia, fomentando en todo momento la educación en valores, la autonomía personal y la adquisición de hábitos de vida saludables, siempre bajo la supervisión de un equipo de coordinadores y monitores especializados.

Desde la Diputación de Palencia se realiza un balance muy positivo de esta edición, tanto por la elevada participación como por el excelente desarrollo de todas las actividades programadas, agradeciendo la buena acogida que esta actividad tiene entre las familias palentinas, lo que ha contribuido al éxito de una iniciativa que, año tras año, continúa siendo un referente del verano para cientos de jóvenes de la provincia.