El Ayuntamiento de Palencia pondrá en marcha unos Presupuestos Participativos para 2027 reservando 150.000€ para proyectos que decidan los ciudadanos

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana y Barrios, pondrá en marcha unos Presupuestos Participativos para 2027, una iniciativa que según ha explicado la concejala responsable del área, Charo García, permitirán a la ciudadanía proponer y decidir directamente en qué proyectos se invertirán 150.000 euros del presupuesto municipal. El proceso comenzará con la Fase 1, de recogida de propuestas, que se desarrollará del 14 de septiembre al 13 de octubre de 2026.

Durante este periodo, los vecinos y vecinas podrán presentar ideas de inversión para mejorar la ciudad. Las propuestas deberán centrarse en actuaciones en parques y jardines, aceras y accesibilidad, alumbrado, mobiliario urbano, instalaciones deportivas o mejoras en los barrios. “El objetivo es garantizar que las iniciativas puedan ejecutarse dentro del presupuesto disponible y que respondan a necesidades reales de la ciudadanía siendo de competencia municipal” ha puntualizado García al tiempo que ha añadido que podrán participar todas aquellas personas que “sean mayores de 16 años y estén empadronadas en Palencia, a título individual o representando a asociaciones o colectivos. Se podrá presentar un máximo de tres propuestas por participante y no deberán contener supuestos en relación a tasas, tributos o subvenciones”.

Una vez finalizado el periodo de presentación de ideas, se iniciará la Fase 2, dedicada al estudio de viabilidad de las propuestas, que tendrá lugar del 14 de octubre al 2 de noviembre de 2026. Durante este tiempo, los servicios técnicos del Ayuntamiento de Palencia analizarán todas las iniciativas presentadas por la ciudadanía para comprobar que cumplen con los requisitos establecidos (ser de competencia municipal, beneficiar al conjunto de la ciudadanía o realizarse en espacios públicos), así como que son técnicamente y económicamente viables. Aquellas que superen esta evaluación pasarán a la siguiente etapa del proceso.

La Fase 3 consistirá en la votación ciudadana de las propuestas y se desarrollará del 3 de noviembre al 2 de diciembre de 2026. Las votaciones se realizarán a través de internet en palencia.eparticipa.com. Aquellas personas que no usen internet y deseen participar podrán acudir a la Oficina Municipal de Atención al Mayor, ubicada en la Plaza Mariano

Timón, un espacio donde se les prestará la ayuda y el apoyo que necesiten. Los resultados con los proyectos ganadores se darán a conocer el 5 de diciembre de 2026.

Por su parte, la jefa de Servicios Sociales, Cristina Alves, ha puntualizado que las propuestas aceptadas que pasen a valoración técnica se priorizaran en base a criterios sociales que “favorezcan a colectivos con capacidades diferentes o en situación de riesgo de exclusión, que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres; promuevan un equilibrio territorial entre zonas y barrios, tengan un contenido ecológico o de sostenibilidad a favor del medio ambiente y favorezcan la participación ciudadana”.

García ha valorado muy positivamente esta iniciativa destacando que “los Presupuestos Participativos son una herramienta fundamental para seguir construyendo entre todos y todas la Palencia que queremos. Con este proceso, el Consistorio vuelve a apostar por un modelo de gobernanza más abierto, transparente y colaborativo”, ha dicho.

Por último, la concejala de Participación Ciudadana y Barrios ha animado a todos los palentinos y palentinas a participar en este proceso, presentando propuestas, apoyando proyectos y votando las mejores ideas porque así “decidiremos entre todos el futuro de nuestra ciudad” al tiempo que ha recordado que forma parte del compromiso adquirido con IU-Podemos para sacar adelante los Presupuestos.