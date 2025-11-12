El Ayuntamiento de Palencia apostará en INTUR por su riqueza culinaria a través del Sello Gastronómico

Las experiencias gastronómicas se han convertido en uno de los pilares fundamentales del turismo contemporáneo. Además de visitar lugares emblemáticos, los viajeros quieren sumergirse en las culturas locales, y una buena forma de hacerlo es a través de sus sabores, tradiciones y formas de cocinar. Es por ello que, desde el Ayuntamiento de Palencia, se promocionará en la Feria de Turismo de Interior INTUR, que se celebrará del 13 al 16 de noviembre en Valladolid, el nuevo sello gastronómico de la Asociación de Cocineros de Palencia, ´La Cocina de la Bella Desconocida’, creado con el fin de impulsar platos con un tinte tradicional y reconocidos por su identidad palentina.

En este sentido, se pondrá especial énfasis en la menestra palentina, basada en su cuidada elaboración a base de verduras frescas de la huerta de esta tierra. También se impulsará el plato conocido como patatas a la importancia y finalmente, la leche frita, un postre que evoca los sabores de la infancia y que forma parte nuestra esencia gastronómica. “Queremos posicionar la marca de la riqueza culinaria en la mente del consumidor y del visitante, no solo a nivel local, sino proyectándola hacia el reconocimiento que merece a nivel nacional”, ha explicado el concejal de Identidad Cultural, Francisco Fernández, al tiempo que ha puntualizado que “nos acompañará en ferias de turismo como esta porque, a través de este sello, estaremos vendiendo nuestros productos de la mejor forma posible allá donde se acuda, pero también a quien venga a la ciudad a visitarnos y probarlos”. Concretamente, será en la jornada del domingo 16 de noviembre cuando los asistentes a la feria tengan la oportunidad de degustar nuestras Patatas a la Importancia.

ESTADÍSTICA VIAJEROS. Todo ello, en un año en el que el turismo en la capital ha experimentado un notable crecimiento. Prueba de ello, es que según los datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre los meses de enero a septiembre, la ciudad ha registrado ya 69.030 viajeros. Una cifra que supone 8.031 visitantes más que el total del pasado año 2024, donde se contabilizaron 61.000.

Unos datos, que han sido calificados de “excelentes” por parte Fernández y que a juicio del concejal de Turismo reflejan el “buen momento” que vive la ciudad. “Seguimos marcando techos históricos mes a mes. El interés por venir a conocer la capital es creciente, lo que pone de manifiesto la recuperación del sector y que se están haciendo bien las cosas. La duración media de la estancia en Palencia se ha consolidado en 2,12 días y la Catedral sigue siendo el principal referente turístico de la ciudad registrando el pasado mes de octubre 6.953 visitantes, 1.276 más que ese mismo mes de 2024. Un dinamismo que se ve también reflejado en el impacto económico”, ha dicho.

Por último, Fernández ha recordado las distintas campañas turísticas llevadas a cabo a lo largo del año por el Ayuntamiento de Palencia en Madrid, País Vasco, Cantabria y Asturias potenciando la idea de este equipo de Gobierno de “promocionar la ciudad fuera de nuestras fronteras en lugares estratégicos que pueden llegar a generar más de una pernoctación diaria en la capital. Así como, de contar con grandes comunicadores y generadores de contenido como Paco Nadal, Jiaping Ma, Viajera Cinefila o Beatriz Barrio o programas televisivos como ‘Lo sabe, no lo sabe’, cuyo alcance ha jugado un papel significativo a la hora de darnos a conocer por este tipo de canales tan presentes en la actualidad. Es por ello, que acudiremos a INTUR bajo el lema “Palencia sorprende y enamora. Palencia está de moda”.

CATEDRAL, TURISMO MICE Y OTROS RECURSOS. Debido a estos buenos frutos cosechados, desde el Ayuntamiento de Palencia no solo se seguirá apostando por grandes recursos patrimoniales, como la Catedral de Palencia o por el turismo MICE de congresos y negocios, que ha materializado que cerca de 4.000 personas hayan pasado por alguna de las instalaciones que la ciudad tiene habilitadas para celebrar reuniones y eventos y de sectores tan variadores como el sanitario, el editorial o los viajes.

También, se seguirá acercando al visitante el modernismo en la ciudad a través de monumentos inigualables como el colegio Villandrando de nuestro escultor palentino Jerónimo Arroyo, el Mercado de Abastos o el Palacio de la Diputación Provincial; la Iglesia de San Miguel, donde cuenta la leyenda que se casó Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, con Doña Jimena y se celebra el Bautizo del Niño el 1 de enero, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional y, por último pero no menos importante, el Cristo del Otero, como el cristo más alto de España y buque insignia de nuestra ciudad. Todo ello, sin olvidar los recursos turísticos municipales, el Centro de Interpretación de Victorio Macho, el Museo del Agua y el Punto del Románico en la Huerta de Guadián.