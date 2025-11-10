El Ayuntamiento esgrime "irregularidades" en la tramitación del proyecto de las pantallas acústicas para exigir su nulidad y paralización

ICAL

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, y el concejal de Urbanismo, Agenda Urbana, Medio Ambiente, Obras y Movilidad, Álvaro Bilbao, anunciaron hoy la presentación de un requerimiento entre administraciones dirigido a Adif. El documento solicita la declaración de nulidad del proyecto de construcción de pantallas acústicas y el cese inmediato de cualquier actuación material relacionada con su ejecución.

El requerimiento se registró el pasado 5 de noviembre, aunque el Ayuntamiento decidió mantenerlo en reserva hasta hoy para priorizar la atención mediática en la manifestación convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia el pasado jueves.

Bilbao explicó que el documento se sustenta en cuatro fundamentos jurídicos principales. En primer lugar, el concejal señaló que el proyecto “incumple los estudios informativos previos, ya que las pantallas resultan incompatibles con el soterramiento del ferrocarril previsto por el Ministerio y la propia Adif”. En segundo lugar, Bilbao afirmó que “Adif incurrió en un defecto formal al no remitir el proyecto constructivo completo al Ayuntamiento en las solicitudes de informe preceptivo de marzo de 2022 y febrero de 2023”, lo que impide considerar el silencio administrativo como positivo.

El tercer argumento alude a la Ley Autonómica de Prevención Ambiental, que, según el concejal, “obliga a una tramitación ambiental simplificada para obras de cerramiento como estas, trámite que Adif omitió”. Por último, Bilbao aludió a que “parte de las pantallas se ubicarían en zona inundable cercana al arroyo Villalobón, sin contar con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero ni evaluar el riesgo de inundaciones”, afirmó el concejal.

Adif dispone ahora de un mes, hasta el próximo 6 de diciembre, para responder. Asimismo, Álvaro Bilbao detalló tres escenarios posibles: que Adif acepte las pretensiones y anule el proyecto; que las rechace; o que no conteste. En los dos últimos casos, el Ayuntamiento acudirá al contencioso administrativo, similar al interpuesto por la integración Palencia Norte, y no descarta medidas cautelares para paralizar las obras.

Además, el concejal Álvaro Bilbao detalló “el historial de irregularidades en la tramitación del proyecto de pantallas acústicas”. En marzo de 2022, Adif registró en el Ayuntamiento de Palencia una solicitud para emitir el informe preceptivo sobre la aprobación del proyecto constructivo. El Consistorio no respondió en esa ocasión. En febrero de 2023, Adif modificó el proyecto y volvió a requerir informe al amparo del artículo 7.3 de la Ley del Sector Ferroviario, “aunque olvidó adjuntar cualquier documentación del proyecto”, señaló Bilbao, y el Ayuntamiento tampoco contestó.

Ante la adjudicación de las obras a través de la plataforma de contratación, el 8 de septiembre el Ayuntamiento solicitó a Adif el acceso íntegro al proyecto constructivo, petición que permanece sin respuesta hasta la fecha. Estos defectos motivaron la redacción del requerimiento administrativo, que se apoya en fundamentos jurídicos para exigir la nulidad del proyecto.

Respaldo de toda la corporación

La alcaldesa Miriam Andrés felicitó el trabajo de los servicios de Urbanismo y criticó “la pasividad del anterior equipo de gobierno ante las comunicaciones de Adif desde 2022”. Andrés, destacó el respaldo unánime de los 25 concejales de la corporación y defendió la “acción constante del Ayuntamiento en defensa de los intereses de la ciudad”, que incluye manifestaciones junto a los vecinos y negociaciones en despachos. “Hay un respaldo institucional unánime que también como alcaldesa quiero agradecer”, reconoció Andrés.

Además, la alcaldesa aseguró que el Consistorio “prioriza la anulación total y propone soluciones temporales”, como muretes de poco más de un metro junto a la vía, que cumplan la normativa de ruido sin impacto visual degradante. "Sabemos que en Badalona se presentó un proyecto con la universidad de otro tipo de aislamiento acústico que no superaba el metro y medio, que tenía que estar muy cerca de la rodadura de donde se emite el sonido y que se estaba estudiando. Nosotros eso también se lo hemos planteado Adif. En todo caso, Adif nunca nos ha hablado de la viabilidad de ese tipo de soluciones. Sí que nos dijo que podíamos ir a unas pantallas de metacrilato transparentes pero en todo caso el muro no tendría en ningún caso menos de 3 metros, reconoció la alcaldesa.

Por su parte, Bilbao aclaró que el debate no cuestiona el cumplimiento de la Ley del Ruido, sino que busca alternativas compatibles con el soterramiento. Ambos responsables negaron que el diálogo con Adif o el Ministerio de Transportes esté roto. El requerimiento representa precisamente una vía previa de colaboración administrativa. Sin embargo, Bilbao advirtió que, si Adif ignora el plazo y inicia las obras, el Ayuntamiento agotará todos los recursos legales, incluida la solicitud de paralización cautelar, para evitar superposiciones con la fase sur de la integración ferroviaria, prevista hasta 2027.