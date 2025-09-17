Ayuntamiento y asociaciones de vecinos unidos frente a las pantallas acústicas

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, junto con el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao y la concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Charo García, han mantenido un encuentro con los representantes de las Asociaciones de Vecinos en el salón de plenos de la Casa Consistorial que ha servido para poner encima de la mesa toda la información correspondiente a las diferentes obras que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) está ejecutando o tiene previsto ejecutar en la ciudad relativas al ferrocarril.

En dicho encuentro se ha puesto en común la necesidad de hacer un frente para la defensa de los intereses de la capital y la necesidad de que, ante proyectos de ciudad, todos y cada uno de los barrios se unan.

A la espera de las resoluciones judiciales respecto de la obra que se está ejecutando en el Camino Viejo de Husillos, la preocupación más evidente se centra en las pantallas acústicas. Respecto de esta cuestión, tanto el Ayuntamiento de Palencia como los vecinos han coincidido en tratar por todos los medios legales posibles de impedir su colocación. La propia alcaldesa de Palencia ha dejado claro que Ayuntamiento y colectivos vecinales unirán sus fuerzas para realizar acciones reivindicativas donde se muestra la oposición de la capital a estas pantallas.