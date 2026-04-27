ASPANIS elige a Palencia Sonora como padrino de la 47 edición de su Marcha

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La 47 Marcha Aspanis de Palencia que se celebrará el próximo 9 de mayo destinará toda su recaudación a renovar los baños del Centro Ocupacional Otero, donde se apoyan 140 personas con discapacidad intelectual. El evento solidario tendrá un recorrido de 14 kilómetros alrededor del Canal de Castilla a su paso por la capital y el Festival Palencia Sonora será el padrino de esta edición.

La Fundación Personas Palencia presentó hoy en el bar Universonoro la 47 edición de la Marcha Aspanis con el objetivo de financiar la remodelación completa de la zona de baños del Centro Ocupacional Otero, un espacio que da apoyo diario a 140 personas con discapacidad intelectual. Antonio Mota, director general de Fundación Personas, presentó la marcha ante los medios con un mensaje que apela a lo más humano del evento. "Animamos a las personas a hacer algo que la inteligencia artificial no puede hacer por ellos, la marcha de Aspanis".

La salida está prevista a las 9.30 horas desde la dársena del Canal de Castilla. Los participantes, a pie o en bicicleta, con inscripción completamente gratuita, recorrerán los 14 kilómetros del itinerario clásico por el canal hasta las proximidades del puente de las Arcas, Viñalta, La Treinta y el Segundo Sotillo, para regresar después hacia la ciudad a través del camino de San Román, el puente mayor y desembocar en la Plaza Mayor, donde tendrá lugar la llegada con algunas sorpresas preparadas por la organización.

Mota recordó que la edición del año pasado, la 46, demostró que la marcha es capaz de sobreponerse a cualquier adversidad. "A pesar de la lluvia, más de 200 personas se presentaron en la salida e hicimos una marcha corta desde la dársena del canal hasta la plaza mayor, con chocolate, bocadillo y un poco de música".

Como novedad más destacada de esta edición, el proyecto musical y cultural Palencia Sonora asumirá el papel de padrino de la marcha. Con más de dos décadas de trayectoria y una comunidad que representa como pocos la energía joven de la ciudad, su elección responde a una voluntad muy concreta de los organizadores, acercar el evento a las generaciones más jóvenes sin perder a quienes llevan años caminando, aunando dos señas de identidad palentinas que, según Mota, "funcionan cuando van de la mano como son la cultura y la solidaridad".

El portavoz de Palencia Sonora, David Frechilla, explicó que la respuesta al ofrecimiento fue inmediata y tendió un puente entre las dos citas del día, la marcha por la mañana y, a su conclusión, una nueva edición del concurso de DJs de Palausa Sonora.

Más allá del protagonismo musical, Antonio Mota puso en valor una faceta de Palencia Sonora que, a su juicio, “no siempre recibe la visibilidad que merece”, su compromiso real con la inclusión de personas con discapacidad. "Palencia Sonora contrata a personas con discapacidad intelectual dentro de lo que son los controles de sus eventos, y hace partícipes tanto a residencias de tercera edad como a centros con discapacidad en un concurso de vídeos musicales", subrayó Mota, quien añadió que "esa parte social queda a veces oscurecida por la importancia de la parte musical, pero en el caso nuestro es muy importante".

"Dentro del ADN de Palencia Sonora no solo está dinamizar culturalmente y musicalmente la sociedad, sino también dar nuestro pequeño granito de arena con proyectos relacionados con la integración de personas con discapacidad, la integración laboral y la colaboración con entidades como la AECC", explicó Frechilla.

La inscripción es gratuita y puede realizarse en línea a través de marchaaspanis.es, o de forma presencial en la caseta habilitada en la Plaza Mayor de Palencia, abierta del 27 de abril al 8 de mayo en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y el propio día del evento desde las 9.00 horas. La recogida de camisetas se realiza en el mismo punto.

Para quienes quieran contribuir económicamente sin poder asistir en persona, la organización ofrece el dorsal 0000, un símbolo de adhesión solidaria a distancia. Las aportaciones pueden hacerse por transferencia bancaria a la cuenta ES31 0030 6018 1900 0038 1271 del Banco Santander, o mediante Bizum al código 07437.