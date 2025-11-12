En un escrito remitido a los medios de comunicación, Ecologistas en Acción traslada que ha sido anulada la licencia de uso provisional para la construcción del aparcamiento disuasorio del Cristo. En sentencia de 3 de noviembre, el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia estima el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción, declarando no ser conforme a derecho la Resolución de la Concejalía de Urbanismo por la que se desestimaba el recurso de reposición formulado contra otra Resolución por la que se otorgaba licencia de uso provisional en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable.

Ecologistas en Acción interpuso recurso contencioso-administrativo frente a la Resolución de 5 de Febrero de 2025 de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Palencia, por la que se resolvía de forma desestimatoria el recurso potestativo de reposición interpuesto contra la Resolución de 29 de Noviembre de 2024, de la misma Concejalía, por la que se otorgaba licencia de uso provisional en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable para el proyecto de aparcamiento disuasorio, con emplazamiento en la Calle Cerro del Otero de Palencia.

En Julio de 2024 se presentó y se aprobó el proyecto tras la avocación de la competencia de la Junta de Gobierno Local a favor de la Alcaldía, un mes después, en agosto, la concejalía de Urbanismo inició la tramitación acordando que se emitiera un informe técnico por parte del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística sobre la compatibilidad de las actuaciones previstas en el proyecto. Informe que es preceptivo antes de la aprobación, un aspecto determinante para el fallo de la sentencia. Con fecha 3 de diciembre de 2024 una nueva Resolución de Alcaldía convalidó la resolución anterior, por la que se aprobaba el proyecto de obra, una actuación que implica reconocer claramente que la Resolución del mes de julio concedió autorización para uso provisional en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, sin seguir el procedimiento legalmente establecido en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCYL); se omitió el procedimiento debido, de manera que la aprobación del proyecto no es conforme a derecho no pudiendo surtir efecto como autorización de uso provisional del suelo.

La organización ambiental valora de manera positiva esta sentencia y aboga por la responsabilidad del equipo de gobierno para no dañar más la imagen del Ayuntamiento, la falta de una dirección cualificada al mando de la concejalía de urbanismo pone de relieve que lejos de mejorar el bagaje de la anterior legislatura, se siguen cometiendo los mismos errores que lastran el buen funcionamiento del Servicio. Ecologistas en Acción lamenta la actitud del Ayuntamiento al permitir talar tres árboles y hacer una poda abusiva en varios ejemplares, para construir el vial de acceso al aparcamiento, a pesar de no estar contempladas estas actuaciones en la memoria del proyecto y dejando constancia que la palabra de algunos miembros del equipo de gobierno tiene el mismo valor que para ellos tiene el valor de los árboles, ninguno.