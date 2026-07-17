Angelus Apatrida, Vhäldemar y Darksena, pondrán la nota heavy en San Antolín el 28 de agosto

Los amantes del heavy tendrán el viernes 28 de agosto en la ciudad de Palencia su tradicional festival gratuito en el marco de las Ferias y Fiestas de San Antolín 2026, y en una ubicación inmejorable como es el parque de las Huertas del Obispo. Una undécima edición que según ha anunciado esta mañana el concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, contará con la participación de las bandas Angelus Apatrida, Vhäldemar y la local Darksena, que, como artista invitado, será la encargada de abrir el festival a las 21:00 horas. “Una cita imprescindible para los seguidores del género que no podía faltar en nuestras fiestas y que combina bandas de renombre con el potencial de las formaciones palentinas en un entorno único”, ha puntualizado.

Los protagonistas del festival

La banda de metal melódico Darksena nació en Palencia en febrero de 2024 impulsada por Pablo (guitarrista) y motor del proyecto, junto a Robert (bajo), Alberto a la guitarra, Lorena (batería) y Sonia (voz). Su debut en directo llega pocos meses después, el 21 de junio de 2024 marcando el inicio de una trayectoria ascendente. En febrero de 2025 presenta su primer single y videoclip ‘El fabricante de lágrimas’ mientras continúan estrenando temas en directo y consolidando su identidad. Ya en octubre entrará Mariángeles a los teclados estableciendo la formación actual. El 24 de enero de 2026 publican su primer álbum homónimo una obra conceptual que mezcla épica y melancolía. A través de once canciones el disco explora la pérdida, el viaje y lo espiritual dibujando el recorrido de un personaje en busca de redención y trascendencia.

Por su parte, la banda de thrash metal Angelus Apádrina, de Albacete, es una de las principales referencias del metal en nuestro país y de las más reconocidas a nivel internacional. Formada por los hermanos Guillermo y José Juan Izquierdo en guitarra y voz y bajo, respectivamente, el guitarrista David. G. Álvarez y el batería Víctor Valera, publicó su primer disco ‘Evil unleashed’ en 2006, aunque la banda lleva en funcionamiento desde el año 2000, construyendo una carrera ejemplar basada en la excelencia musical que les ha convertido en una de las mejores bandas europeas del género, algo que les ha permitido recorrer los principales festivales de Europa, América, Asia y Australia. ‘El mal desatado’, ¡Dales guerra!, ‘Aparato de relojería’, ‘La llamada’, ‘Evolución oculta’, ‘Cabaret de la Guillotine’, ‘Ángelus Apatrida’ y ‘Secuelas’, son los nombres de sus ocho álbumes de estudio.

Por último, a partir de las 23:45 horas subirán al escenario Vhäldemar, banda de Barakaldo de estilo clásico con influencias de power y speed metal. La banda nace a finales de los 90, cuando el guitarrista Pedro J. Monge decide crear una banda de Heavy Metal junto al cantante y guitarrista Carlos Escudero. En junio del 2001 graban una demo que les sirve para firmar con Arise Records, con quienes editan su álbum debut ‘Fight to the End’. Presentes en festivales nacionales como Ressurrection Fest, Leyendas del Rock, Atalaya Rock Fest, Metal Norte o Galia Metal Fest, en abril de 2020 presentan ‘Hell is on fire’, primer adelanto de su sexto álbum ‘Straight to hell’. La banda formada en la actualidad por Carlos Escudero (voz y guitarra), Pedro J. Monge (guitarra y apoyo de voz), Raúl Serrano (Bajo), Jandro (Batería) y Jonkol Tera (teclado), hará sin duda las delicias de los aficionados más leales del clásico heavy metal ya que podrán disfrutar de alguno de los temas de sus siete álbumes, sobre todo del último de 2024 ‘Santuario de la muerte’. Y es que sus más de veinte años de inquebrantable carrera, son garantía suficiente como para que cualquiera dentro del mundillo haya oído hablar de ellos una vez tras otra. Una historia forjada de tesón, calidad y Heavy Metal.