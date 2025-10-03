El AMPA del CEIP Ave María denuncia la existencia de ratas en el patio del centro

Malestar entre los padres y madres del CEIP Ave María de la capital. En un comunicado denuncian la existencia de ratas en el patio del colegio sin que las administraciones les den una solución. Las ratas proceden de un solar, de titularidad privadas, anexo al patio del centro. Les reproducimos el comunicado enviado a la prensa:

"Desde el inicio de este curso contamos con unos animales de compañía en el patio del CEIP Ave María, unas lindas RATAS, que últimamente ya hasta se atreven a comerse el almuerzo de nuestros hijos a la hora del recreo. Se han mantenido ya varias conversaciones con la Dirección provincial de educación, con el Ayuntamiento de Palencia, hemos hablado con Sanidad de la junta de Castilla y León, con diferentes secciones en estas administraciones de Medio Ambiente, se pasan continuamente la pelota de un sitio a otro, y mientras tanto las RATAS campan a sus anchas entre nuestros hijos. Ya se han presentado 2 instancias al ayuntamiento para que insten a que se realice la limpieza y desinfección total de esa finca privada colindante con el patio del centro que está produciendo la insalubridad, pero parece ser que quien ostenta la titularidad de esa finca campa al igual que las RATAS a sus anchas por Palencia.

Los problemas relacionados con las RATAS incluyen la transmisión de enfermedades graves como la leptospirosis y la salmonelosis, pueden provocar daños estructurales y eléctricos en edificios, destruyen alimentos y bienes, producen contaminación ambiental, además su presencia puede generar problemas de higiene y ansiedades en las personas. Tanto padres y madres, como profesorado del centro tenemos una gran preocupación pues como nuestro centro siga sufriendo este abandono lo que ahora son 5/6 animalitos se puede convertir en una plaga con los consecuentes peligros que esto conlleva. Como padres y madres nos estamos planteando la opción de si no encontramos este tema resuelto en un plazo muy breve de tiempo tomar medidas tan drásticas como que nuestros hijos e hijas no acudan esta próxima semana al centro. También estamos planteándonos la opción de solicitar toda la información pública necesaria en el catastro sobre ese terreno y viendo la posibilidad de hacer públicos sus nombres, para que todo el mundo conozca y decida si son RATAS o son CERDOS".