AMGu, seleccionada en el programa nacional Líderes Culturales

La Fundación AMGu de Guardo ha sido seleccionada para formar parte del programa Líderes Culturales, una iniciativa impulsada por la Fundación Banco Sabadell y la Fundación Contemporánea que tiene como objetivo impulsar la innovación, el liderazgo y la transformación del sector cultural en España. Manuel Dos Santos, director del proyecto, ha sido igualmente distinguido dentro de esta convocatoria por su capacidad para liderar iniciativas culturales con visión estratégica, consolidándose como una de las figuras destacadas entre los profesionales seleccionados a nivel nacional.

Con esta selección, el proyecto AMGu refuerza su posicionamiento dentro del panorama cultural nacional, consolidándose como una propuesta con proyección, capacidad de innovación y vocación de impacto en el sector.“Es un reconocimiento muy importante al trabajo desarrollado por AMGu y a todas las personas e instituciones que lo apoyan y lo hacen posible, así como al compromiso con una cultura accesible, innovadora y con impacto en el territorio”, asegura Dos Santos.

Por otro lado afirma que formar parte de Líderes Culturales les permite “seguir creciendo, compartir experiencias con otros profesionales y fortalecer nuestras líneas de trabajo de cara al futuro”. A renglón seguido, destaca el valor del programa: “Este tipo de iniciativas son fundamentales para impulsar el sector cultural, generar redes y abrir nuevas oportunidades. Para nosotros supone un impulso y una responsabilidad para seguir avanzando con proyectos sólidos”.

La selección se ha producido tras una amplia convocatoria en la que han participado iniciativas de todo el territorio español: Madrid, Barcelona, Vizcaya o La Coruña, además de la del municipio guardense. Las candidaturas presentadas abordan diversas temáticas, desde el impacto de la tecnología en la cultura hasta la educación audiovisual, reflejando la diversidad y riqueza del panorama cultural actual, en el que también destacan rostros conocidos.

Los proyectos seleccionados participarán en un programa de acompañamiento que incluye sesiones de trabajo orientadas a fortalecer sus iniciativas, con especial atención al liderazgo, la innovación cultural y la estrategia financiera. Asimismo, recibirán visibilidad a través de los canales de las entidades organizadoras, podrán establecer alianzas con empresas, instituciones y agentes del sector, y participarán en el encuentro Pública, cita de referencia internacional para los profesionales de la cultura.

UNA RESPUESTA A LOS RETOS ACTUALES

El programa Líderes Culturales nace con el objetivo de dar respuesta a los retos actuales del ámbito cultural, promoviendo el desarrollo de profesionales con visión estratégica, capacidad de gestión sostenible y habilidades para liderar equipos en un contexto en constante cambio.

La Fundación Contemporánea, promovida por La Fábrica en 2008, tiene como misión contribuir al desarrollo de los profesionales de la cultura, generando espacios de encuentro, formación, debate e intercambio de conocimiento. Además, elabora desde 2009 el Observatorio de la Cultura, un informe anual basado en la opinión de profesionales del sector que analiza la evolución de la actividad cultural en ciudades, comunidades autónomas e instituciones destacadas. Su objetivo es dar visibilidad y reconocimiento a una oferta cultural amplia, diversa y de gran calidad en toda la geografía española, a partir de un panel de más de mil expertos del ámbito cultural.