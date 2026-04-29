La actuación de la Policía Nacional de Palencia permite el regreso a España de una ciudadana presuntamente secuestrada en Londres

La intervención se inició tras la denuncia presentada por la hermana de la víctima en la Comisaría de Policía Nacional de Palencia. La rápida respuesta de los agentes de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano permitió activar de inmediato un dispositivo policial, poniendo en marcha los mecanismos de cooperación internacional. El jefe de servicio, alertado por dicha oficina, consiguió contactar con la víctima, quien, de forma breve y con monosílabos, manifestó estar siendo secuestrada y trasladada en un vehículo tipo VTC en las inmediaciones de Londres. Gracias a su actuación, logró que la víctima activara discretamente su localización, posibilitando su seguimiento en tiempo real.

Poco después, la mujer envió un mensaje en el que indicaba que “creía que la van a matar”. De manera inmediata, se informó por la entidad de los hechos, a la nueva Comisaria Provincial, la cual asumió un papel determinante al establecer y mantener contacto directo y constante con el jefe de la Policía Metropolitana de Londres, asegurando una coordinación operativa continua. Asimismo, se activaron los canales de cooperación a través de la Consejería de Interior en Londres. Todo ello favorecido por la labor inconmensurable y en tiempo real del jefe de servicio que mantuvo en todo momento el contacto con la Víctima y con el jefe de la unidad de secuestros de la Policía Londinense. Paralelamente, la Sala del 091 impulsó con gran rapidez las comunicaciones con el Centro Nacional de Comunicaciones (CENCI) y la Oficina Central Nacional de Interpol, contribuyendo de forma decisiva a la inmediatez de la respuesta policial.

Gracias a la eficacia y rapidez de este dispositivo, se estableció contacto con la unidad especializada en secuestros de la Policía de Londres, que desplegó un operativo en la ciudad. La víctima fue localizada en tiempo real en la zona de Chelsea, en compañía de otra mujer. Tras diversas gestiones, realizadas con apoyo de intérprete, las autoridades británicas acordaron su inclusión en un programa de protección para posibles víctimas de trata de seres humanos, facilitando su regreso seguro a España. La Comisaría Provincial de Palencia destaca la actuación coordinada y eficaz de todos los intervinientes —especialmente la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, la Sala del 091, el jefe de servicio y jefa bppj y la implicación directa de la nueva Comisaria Provincial en la coordinación internacional—, así como la excelente colaboración de la Policía Metropolitana de Londres. La presunta víctima se encuentra ya en España, donde continúan las gestiones para su protección y el total esclarecimiento de los hechos.