Villablino dará hasta 500 euros por cada nacimiento para intentar frenar la despoblación

El Ayuntamiento de Villablino quiere incentivar la natalidad y combatir la pérdida de población con ayudas económicas de hasta 500 euros por cada niño nacido o adoptado en el municipio. El Consistorio ha reservado una partida de 10.000 euros para esta iniciativa, con la que pretende apoyar a las familias y favorecer que los vecinos mantengan su residencia en Laciana.

Las ayudas tendrán carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, por lo que podrán beneficiarse de ellas las familias que hayan tenido o adoptado un hijo desde comienzos de este año, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

El propio Ayuntamiento reconoce en las bases reguladoras que la iniciativa persigue establecer mecanismos que contribuyan a fijar población en el territorio y evitar el despoblamiento que viene sufriendo el municipio.

La prestación consistirá en un pago único de un máximo de 500 euros por cada nacimiento o adopción. No obstante, la cuantía definitiva dependerá del número de solicitudes que cumplan las condiciones, ya que el presupuesto municipal disponible asciende a 10.000 euros. Esta cantidad permitiría financiar veinte ayudas por su importe máximo.

Seis meses de empadronamiento y el compromiso de seguir viviendo en Villablino

Para acceder a las subvenciones será necesario que los progenitores estén empadronados en Villablino. Al menos uno de ellos deberá acreditar una antigüedad mínima de seis meses en el padrón municipal, mientras que el otro también tendrá que figurar inscrito.

Además, el recién nacido o adoptado deberá estar empadronado en el municipio antes de presentar la solicitud.

Las familias beneficiarias tendrán que comprometerse a mantener su empadronamiento y residencia efectiva en Villablino durante al menos un año desde el nacimiento o la adopción. El Ayuntamiento podrá comprobar que este requisito se cumple y verificar que los beneficiarios viven habitualmente en el municipio.

También será necesario estar al corriente de las obligaciones tributarias con Hacienda, la Seguridad Social y el propio Ayuntamiento.

Las ayudas serán compatibles con otras prestaciones concedidas por el Estado o por cualquier otra administración pública para la misma finalidad, de manera que las familias podrán recibirlas aunque ya sean beneficiarias de otras subvenciones por nacimiento o adopción.

Dos meses para presentar solicitudes cuando se publique la convocatoria

Las bases reguladoras fueron aprobadas mediante un decreto de Alcaldía del pasado 29 de julio y han sido publicadas este jueves, 22 de octubre, en el Boletín Oficial de la Provincia de León.

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses y comenzará al día siguiente de la publicación de la correspondiente convocatoria en el BOP y en el tablón de anuncios municipal.

Las solicitudes podrán presentarse en el registro del Ayuntamiento o por cualquiera de los procedimientos admitidos por la legislación administrativa. La Concejalía de Igualdad y Asuntos Sociales se encargará de tramitar los expedientes, mientras que la resolución corresponderá a la Alcaldía.

El plazo máximo previsto para resolver las peticiones será de tres meses, con el objetivo de que las ayudas puedan abonarse dentro del ejercicio presupuestario de 2026.

Con esta medida, Villablino busca ofrecer un incentivo económico a las familias en un municipio especialmente preocupado por la pérdida de habitantes y el mantenimiento de población joven en el territorio.