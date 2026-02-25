Deportes

Sorpresa en el Abanca Ademar: Dani Gordo deja el banquillo marista de forma fulminante

El club, que en un principio convocó rueda de prensa para después cancelarla, informa que el técnico dejará en el día de hoy de ser el entrenador del primer equipo

Nacho Barrio

León |

Sorpresa en el Abanca Ademar: Despido fulminante para Dani Gordo en el banquillo marista
Sorpresa en el Abanca Ademar: Despido fulminante para Dani Gordo en el banquillo marista | Abanca Ademar

Con un comunicado, el Abanca Ademar pone fin de forma fulminante a la segunda etapa de Dani Gordo en el banquillo marista.

El club, que en un principio convocó rueda de prensa para después cancelarla, informa que el técnico dejará en el día de hoy de ser el entrenador del primer equipo.

Según apunta la misiva, el técnico "ha comunicado su voluntad de cerrar esta etapa convencido que es una decisión que responde al bien de todas las partes y al futuro del proyecto. Desde la responsabilidad y el respeto institucional, entiende que los ciclos deben analizarse con perspectiva y que, en determinados momentos, dar paso a una nueva etapa puede ser la mejor forma de fortalecer al equipo y a la entidad".

El Club quiere agradecerle públicamente su trabajo, su lealtad y su entrega, reconociendo su aportación tanto en el ámbito deportivo como en el humano, y le desea el mayor de los éxitos en sus próximos retos personales y profesionales.

En el plano organizativo, el Club activó de manera inmediata los mecanismos internos previstos para garantizar la estabilidad del equipo y la continuidad del proyecto deportivo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer