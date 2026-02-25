Sorpresa en el Abanca Ademar: Dani Gordo deja el banquillo marista de forma fulminante

Con un comunicado, el Abanca Ademar pone fin de forma fulminante a la segunda etapa de Dani Gordo en el banquillo marista.

El club, que en un principio convocó rueda de prensa para después cancelarla, informa que el técnico dejará en el día de hoy de ser el entrenador del primer equipo.

Según apunta la misiva, el técnico "ha comunicado su voluntad de cerrar esta etapa convencido que es una decisión que responde al bien de todas las partes y al futuro del proyecto. Desde la responsabilidad y el respeto institucional, entiende que los ciclos deben analizarse con perspectiva y que, en determinados momentos, dar paso a una nueva etapa puede ser la mejor forma de fortalecer al equipo y a la entidad".

El Club quiere agradecerle públicamente su trabajo, su lealtad y su entrega, reconociendo su aportación tanto en el ámbito deportivo como en el humano, y le desea el mayor de los éxitos en sus próximos retos personales y profesionales.

En el plano organizativo, el Club activó de manera inmediata los mecanismos internos previstos para garantizar la estabilidad del equipo y la continuidad del proyecto deportivo.