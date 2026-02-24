La Cultural confía en Rubén de la Barrera para salvar la categoría

Era un secreto a voces en las últimas horas. Tras dar a conocer la destitución del Cuco Ziganda, la Cultural y Deportiva Leonesa ha anunciado el fichaje de Rubén de la Barrera para dirigir el banquillo leonés.

El objetivo es claro: salvar la categoría y revertir la dinámica de los últimos encuentros. La última victoria de la Cultural se produjo el 7 de diciembre del pasado año.

Rubén de la Barrera Fernández (A Coruña, 18/01/1985) ya conoce la casa al ser el encargado de dirigir al equipo en el anterior ascenso a Segunda División en la temporada 2016/17 y durante todo el curso en la categoría de plata, culminando con el descenso a 2ªB.

Posteriormente, pasó por la Real Sociedad, el RC Deportivo o el Albacete Balompié, con el que también logró el ascenso a Segunda División. Además, suma experiencias en Qatar, Rumanía, El Salvador o Portugal.

Llega a León con un acuerdo por lo que resta de temporada y acompañado por Jordi Bacardit como segundo entrenador.