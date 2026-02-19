El PSOE no recibirá a la Plataforma en Defensa de Feve en León durante la campaña electoral

El PSOE no recibirá a la Plataforma en Defensa de Feve en León.

Con una carta agradeciendo el interés, el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha descartado a través de su equipo una reunión para que el colectivo plantee su situación a los socialistas de la comunidad.

La misiva, firmada por el secretario de organización del PSOE autonómico y exalcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, apunta a “la intensa actividad derivada de la campaña electoral” como motivo para justificar la negativa.

No obstante, se abren a que la Plataforma les escriba sus demandas por escrito, asegurando que las estudiarán.

El resto de las formaciones políticas que aspiran a presidir la Junta han confirmado su voluntad de reunirse con el tema de Feve sobre la mesa.