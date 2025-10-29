Más de un año para resolver las ayudas a las juntas vecinales: la Diputación lleva a pleno una prórroga del Plan 24-25 al pasarse del plazo establecido

Se aprobó en mayo de 2024 y más de un año después, el atasco administrativo obliga a solicitar un nuevo plazo.

El Plan de Juntas Vecinales 2024-2025 de la Diputación de León tendrá que ir de nuevo a pleno provincial este miércoles al necesitar de una ampliación del plazo para que estas entidades locales puedan contar con las subvenciones correspondientes.

El último plazo está marcado para el 30 de noviembre para la ejecución, mientras que el de justificación concluye el 31 de enero del año próximo.

A día de hoy y según las fuentes consultadas, quedan 103 juntas vecinales en el aire, o lo que es lo mismo, el 11,6% de las existentes en la provincia leonesa, que con el plazo actual se quedarían fuera de esta línea de ayudas destinadas a gastos e inversiones.

La ampliación de plazo abrirá el margen hasta el 30 de agosto de 2026, ya que en un año ha sido imposible que todas las juntas vecinales pudieran obtener la cuantía a la que concurrían.