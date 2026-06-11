Sucesos

Así quedó un deportivo de alta gama tras estrellarse en León

El siniestro se produjo en la tarde del miércoles 10 en la zona de chalets de Eras de Renueva y dejó al vehículo siniestro total

Nacho Barrio

León |

Así quedó un deportivo de alta gama tras estrellarse en León
Así quedó un deportivo de alta gama tras estrellarse en León | Policia Local de León

Un vehículo deportivo de alta gama sufrió este miércoles 10 un aparatoso accidente en la calle Río Camba de León, en la zona de chalets de Eras de Renueva, al salirse de la vía y colisionar contra una vivienda.

Los agentes de la Policía Local de León se desplazaron hasta el lugar del siniestro para intervenir y regular la situación tras el impacto, que provocó importantes daños materiales tanto en el turismo como en el inmueble afectado.

A pesar de la espectacularidad del accidente, no se registraron heridos, de acuerdo con la información facilitada por la Policía Local de León, que destacó la ausencia de daños personales en el suceso.

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