La gasolina 95 llega ya a los dos euros por litro en León

Ya se ha alcanzado el límite. Dos gasolineras de León capital alcanzan los dos euros por litro en la gasolina de 95 octanos. Un precio que parecía lejano meses atrás, más aún cuando la entrada del euro, en 2002, fijaba el precio muy por debajo del euro por litro.

Y es que el precio del combustible vuelve a apretar el bolsillo de los conductores leoneses. Este martes 15 el litro de gasolina 95 cuesta de media 1,893 euros en las estaciones de servicio de León capital, con dos que alcanzan los dos euros por litro. Son las ubicadas en Santovenia de la Valdoncina (C-622 LEÓN-PORTUGAL km 2,6), donde el litro cuesta 2,029€ y la de Alcalde Miguel Castaño 98, ambas de Repsol, donde sale a 2,039€.

La diferencia se aprecia claramente al pasar por caja. Llenar 50 litros en la estación más barata de León cuesta actualmente 88,95 euros. Hacerlo al precio máximo registrado en el municipio eleva la factura hasta 98,95 euros. El precio medio de 1,893 euros supone unos 94,65 euros por un depósito de 50 litros. León capital se encuentra, además, aproximadamente un 1,7% por debajo de la media del conjunto de la provincia, aunque ligeramente por encima de la media española.

Los datos proceden del sistema oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que alimenta el Geoportal de Hidrocarburos y comparadores especializados. Las propias estaciones de servicio remiten sus precios al Ministerio y la información del Geoportal se actualiza de forma continua, con renovaciones cada cinco minutos. Servicios como Komparing disponen también de una página específica para comparar la gasolina 95 en León y utilizan este tipo de información para localizar las estaciones más económicas.