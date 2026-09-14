Las educadoras de 0 a 3 años se concentrarán este jueves 17 en León para reclamar una bajada de ratios

Las profesionales de la educación infantil de 0 a 3 años volverán a movilizarse este jueves 17 de septiembre en León para reclamar mejoras en las condiciones de esta etapa educativa.

La concentración tendrá lugar a las 19:00 horas en la plaza de San Marcelo y forma parte de una convocatoria coordinada a nivel nacional, con movilizaciones también en otras capitales de Castilla y León.

La protesta tendrá como eje 'el vínculo' entre las educadoras, los niños y niñas y sus familias, especialmente importante durante el periodo de adaptación. Para representarlo, las participantes acudirán con ovillos de lana roja que se irán pasando de unas a otras hasta formar una gran red. Al término de la acción, una persona caracterizada como representante político cortará los hilos para simbolizar, según explican las convocantes, las consecuencias que tienen sobre ese vínculo las decisiones de la Administración cuando no atiende las necesidades de la etapa de 0 a 3 años.

Entre sus principales reivindicaciones figura la reducción de las ratios, además de una mayor consideración de la importancia educativa y afectiva de esta etapa. Bajo mensajes como “La infancia no es un gasto, es una inversión de futuro” o “La Administración rompe el hilo rojo que nos une a los niños y niñas”, las profesionales pretenden volver a visibilizar unas demandas que llevan meses planteando a la Junta de Castilla y León.

La movilización de León se desarrollará de forma paralela a las convocadas a las siete de la tarde en Salamanca, Valladolid, Burgos, Palencia, Segovia y Ávila. Además, las trabajadoras preparan un vídeo conjunto de Castilla y León y otro de carácter estatal en el que profesionales de distintas comunidades se pasarán simbólicamente un ovillo rojo para representar la unidad del colectivo y la continuidad de sus reivindicaciones.