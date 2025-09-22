La Cultural despide a Raúl Llona tras el 'batacazo' contra el Castellón

Raúl Llona no seguirá dirigiendo el banquillo de la Cultural y Deportiva Leonesa.

El club capitalino anunciaba en la mañana del lunes la decisión, después de la derrota sufrida en casa este pasado sábado frente al Castellón (1-3).

El entrenador riojano fue el artífice del ascenso a la Liga Hypermotion de la Cultural en la pasada temporada, en la que el equipo fue líder desde la jornada 1.

A continuación, el comunicado del equipo:

La Cultural y Deportiva Leonesa informa que, en el día de hoy, Raúl Llona finaliza su etapa como entrenador del primer equipo.

El técnico riojano ha formado parte de nuestro club durante algo más de dos temporadas, contribuyendo al crecimiento de la entidad y logrando, el pasado curso, el ascenso a LaLiga Hypermotion tras quedar campeón de grupo en Primera Federación.

Desde el club se agradece a Raúl Llona su trabajo, profesionalidad y dedicación durante el tiempo que ha estado al frente del banquillo culturalista, así como su implicación en el club a todos los niveles. Asimismo, se reconoce también la labor del cuerpo técnico que le ha acompañado durante esta etapa en León.

La Cultural y Deportiva Leonesa le desea los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro.