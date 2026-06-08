Atropellan a una mujer de 65 años en el casco urbano de La Virgen del Camino

Una mujer, de unos 65 años de edad, resultó herida en la mañana de este lunes tras ser atropellada por un turismo a la calle Zamora de la localidad de La Virgen del Camino.

El atropello se produjo sobre las 9.54 horas, cuando el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada de la Policía Local de Valverde de la Virgen, en la que se explicaba lo ocurrido y se informaba de que la mujer tenía un golpe en la cabeza, por lo que necesitaba asistencia sanitaria.

La sala del 1-1-2 de Castilla y León dio aviso a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que envió recursos al lugar para atender a la persona herida, una mujer de unos 65 años.