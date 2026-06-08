Sucesos

Atropellan a una mujer de 65 años en el casco urbano de La Virgen del Camino

El siniestro se produjo alrededor de las 9:54 horas

Nacho Barrio

León |

Atropellan a una mujer de 65 años en el casco urbano de La Virgen del Camino
Atropellan a una mujer de 65 años en el casco urbano de La Virgen del Camino | Google Maps

Una mujer, de unos 65 años de edad, resultó herida en la mañana de este lunes tras ser atropellada por un turismo a la calle Zamora de la localidad de La Virgen del Camino.

El atropello se produjo sobre las 9.54 horas, cuando el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada de la Policía Local de Valverde de la Virgen, en la que se explicaba lo ocurrido y se informaba de que la mujer tenía un golpe en la cabeza, por lo que necesitaba asistencia sanitaria.

La sala del 1-1-2 de Castilla y León dio aviso a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que envió recursos al lugar para atender a la persona herida, una mujer de unos 65 años.

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