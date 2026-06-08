De cantar para el Papa a poner a bailar a Ponferrada: Siloé será uno de los cabezas de cartel del Planeta Sound 2026

Actuaron frente a más de un millón de personas en Madrid con motivo del viaje del Papa León XIV... y en poco más de un mes estarán en Ponferrada.

El Planeta Sound ya calienta motores y Siloé es uno de sus platos fuertes. La cita musical que se celebra los días 9, 10 y 11 de julio en el Ponferrada, ha completado su programación con la incorporación de las bandas bercianas Princesas y Mañana Viernes, nombres que se suman al cartel tras su paso por Talento DO Bierzo y que pondrán el acento local sobre el escenario del festival.

Junto a ellos, Alejo también pasa a formar parte del cartel de Planeta Sound 2026, cerrando una programación que combinará nombres consolidados, como La M.O.D.A, Siloé o Sanguijuelas del Guadiana, con nuevas propuestas musicales.

Con estas incorporaciones, el festival reafirma, un año más, su apuesta por el talento de la tierra y por seguir ofreciendo un escaparate a los artistas emergentes de la comarca dentro de uno de los eventos musicales más importantes del verano en El Bierzo.

Pero la experiencia Planeta Sound va más allá de los conciertos. El festival ha confirmado además que los más pequeños contarán con su propio espacio gracias a Planeta Kids, que ofrecerá actividades, juegos y propuestas pensadas para el disfrute de toda la familia.

La zona gastronómica volverá a ser otro de los puntos destacados del recinto, con una amplia oferta de foodtrucks pensada para todos los gustos. Los asistentes podrán encontrar propuestas de hamburguesas, cocina mexicana, japonesa o mediterránea, además de opciones adaptadas a distintas necesidades, entre ellas una foodtruck certificada sin gluten.

A menos de dos meses para el festival, el ritmo de venta continúa creciendo y los abonos VIP están a punto de agotarse. Los abonos, entradas y zona de acampada para Planeta Sound 2026 se encuentran disponibles en la web.