145 positivos en los primeros 3 días de cribado masivo en León

En los primeros 3 días 21699 personas se han hecho el test de antígenos de 2ª generación en el cribado masivo de León capital. Se han detectado 145 positivos, lo que supone un 0,66% del total.

En el dispositivo han colaborado desde los trabajadores de atención primaria hasta el ejército montando las carpas interiores. También ha estado protección civil de León, Beatriz García es uno de sus miembros y ha destacado el buen comportamiento de sus paisanos y que en todo momento se han cumplido las medidas de seguridad

Los equipos de trabajo realizan las pruebas con una media que hoy ha llegado a los 1200 test a la hora, esta es una buena forma de localizar asintomáticos y aislarlos, aun así, nos piden que no nos relajemos, ya que ser negativo no significa que no nos podamos contagiar en el futuro, ni siquiera que no estemos incubando el virus

Y el cribado continúa, hoy sábado 6 de febrero le toca el turno a Armunia, Trobajo del Camino-Valverde de la Virgen y el domingo están llamados los pacientes de La Palomera y Eras de Renueva:

Recuerden que Para evitar aglomeraciones se solicita que, en la medida de lo posible, los habitantes de cada una de las Zonas Básicas de Salud acudan en la franja horaria y el día que les corresponde, según el orden alfabético de su primer apellido:

A-F: De 9:00 horas a 11:00 horas.

G-I: De 11:00 horas a 13:00 horas.

J-N: De 13:00 horas a 16:00 horas.

O-Z: De 16:00 horas a 18:00 horas.

En cualquier caso, desde la Gerencia de Atención Primaria se insiste en que se atenderá a todos los leoneses que desee participar en este cribado de test masivos.