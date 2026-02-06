El Contencioso desestima el recurso interpuesto por Lantania contra la sanción del Ayuntamiento de 60.000 euros por los trabajos nocturnos

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha informado en la Junta de Gobierno Local al resto de grupos políticos de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Palencia ha desestimado el recurso interpuesto por la empresa Lantania, S.A.U contra la sanción del Ayuntamiento de 60.000 euros por los trabajos nocturnos realizados por la mercantil en enero del año 2025. En este sentido, la regidora ha explicado que en la sentencia el juez avala el procedimiento sancionador realizado por parte de la Concejalía de Urbanismo del consistorio y desestima uno por uno todos los argumentos aludidos por Lantania para oponerse a la sanción.

De esta forma, cabe señalar que aunque la sentencia es recurrible en apelación, para el Ayuntamiento de Palencia es un “argumento más” en unos hechos que viene denunciando en varias ocasiones ante el juzgado, cuestionando el comportamiento de esta empresa para con el Ayuntamiento de la ciudad y con los vecinos más afectados en este caso como son los del Camino Viejo de Husillos, reafirmando el discurso de la alcaldesa cuando manifiesta que la proactividad de esta Corporación en la defensa de los intereses generales de la ciudad “es incuestionable”.

En otro orden de cosas, la sesión ordinaria ha servido para aprobar en el área de Bienestar Social las bases y convocatoria de prestaciones y ayudas económicas para situaciones de emergencia o de urgente necesidad social durante el ejercicio 2026 con una dotación económica de 75.000 euros.