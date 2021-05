'Valdepeñas está acostumbrada a vivir al borde del infarto'. Con estas palabras el consejero de Agricultura reconoce que todavía no hay acuerdo sobre el futuro de la DO Valdepeñas

Dentro de ocho días la Interprofesional de la DO Valdepeñas se quedará sin representación por parte de los viticultores, 50% imprescindible para que este órgano cumpla su función: proteger y defender los intereses vitivinícolas de la zona de producción, representando a los dos sectores implicados en el proceso, productores y elaboradores.

A preguntas de Onda Cero, el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha reconocido que se sigue negociando con las partes en busca de un acuerdo que garantice el futuro de esta marca de calidad.

Por ahora, no hay una solución. Martínez Arroyo ha reconocido que esta es la Denominación de Origen más compleja de la región.

El próximo 22 de mayo se cumplirán tres meses desde que ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias presentaran su renuncia a formar parte de la DO Valdepeñas. Si antes de esa fecha no se produce ningún cambio la decisión será definitiva y, sin representación por parte de los viticultores, la Interprofesional no podría constituirse válidamente al no poder garantizar la paridad entre las ramas productora y comercializadora.