Torre de Juan Abad espera que su ermita sea declarada como Bien de Interés Cultural

En el año 1273, en las Cortes de Almagro, se concedieron ciertos privilegios y dictados de lealtad a la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo de Salomón, conocidos como los “caballeros templarios”. A raíz de estas concesiones, se decidió que varios caballeros templarios se asentaran en la región de Torre de Juan Abad. Estos caballeros contribuyeron a la construcción de lo que hoy se conoce como la Ermita Templaria Nuestra Señora de la Vega.

751 años más tarde, la alcaldesa de la localidad, María Fresneda afirma que el Gobierno Regional va a agilizar los trámites para que la ermita sea declarada cuanto antes como Bien de Interés Cultural. Indica que no hay constancia de que haya más ermitas templarias en la provincia y afirma que están indagando si hay en Castilla-La Mancha. "No nos consta que en la provincia de Ciudad Real haya alguna ermita templaria que se conserve excepto la nuestra. Estamos indagando si hay alguna en Castilla-La Mancha. Los datos no nos dan luz verde para poder demostrar que no hay ninguna más, por lo que seguiremos buscando, pero creemos que tenemos la única en la región", manifiesta la regidora municipal.

El Ayuntamiento del municipio, la Hermandad Nuestra Señora de la Vega y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han llevado a cabo un proyecto de restauración de los seis pilares con los que cuenta el templo. Y el Consistorio ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que se puede observar el cambio del antes y después del templo tras la restauración.