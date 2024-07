Arqueología no invasiva para descubrir zonas sin excavar del Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas de Valdepeñas

Un proyecto de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) sobre arquitectura y urbanismo del yacimiento íbero, que desarrollan tres universidades de varios países y coordina la Universidad Autónoma de Madrid, con la financiación del Ministerio de Cultura.

El catedrático de la UAM, Juan Blánquez, ha precisado que este proyecto de arqueología no invasiva ofrece, a través de sistemas de teledetección, información novedosa sobre zonas en las que nunca se ha excavado: "Ir excavando poco a poco es un sistema lento, caro y que exige mucho mantenimiento. La arqueología no invasiva permite que en más media ladera del cerro, que no se ha excavado nunca, podamos conocer sus calles, casas, umbrales..."

Los resultados se ofrecerán en una visita guiada y gratuita, abierta al público en general, el próximo 19 de julio. No es necesaria inscripción previa.

EQUIPACIÓN ALBERGUE

Además, el alcalde de Valdepeñas ha hablado hoy sobre el futuro del albergue del Cerro de las Cabezas. Jesús Martín, en una entrevista concedida a Onda Cero, ha afirmado que este espacio todavía se está equipando. Ahora es el turno del mobiliario y, a continuación, se quiere sacar a concurso la explotación de la zona de restaurante.

Martín apunta que por su ubicación, con acceso directo desde la autovía A-4, este puede convertirse en un recurso turístico de referencia: "De momento lo estamos equipando como albergue, pero queremos que sea un punto de referencia para el turismo rural y la gastronomía. La ubicación es espectacular, tiene una entrada norte-sur desde la A-4, y en torno a 10 000 vehículos pasan por ese punto".

El albergue, finalizado hace más de un año, se levanta en un edificio anexo al yacimiento íbero Cerro de las Cabezas y ha supuesto una inversión de casi 570 000 euros.