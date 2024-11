Advierten del peligro para la salud infantil del proyecto de tierras raras en Torrenueva, Santa Cruz de Mudela y Valdepeñas

LEER MÁS La consulta de Oncología y el Hospital Oncohematólogico facilitan el día a día a los pacientes de la GAI de Valdepeñas

Según publica una prestigiosa revista científica, cuatro especialistas de la Academia de Ciencias de China han investigado las características de la contaminación derivada del polvo de carretera, evaluando las consecuencias de la exposición infantil por ingestión a elementos como el neodimio, que es el proyecto minero que se pretende ejecutar en Valdepeñas, Torrenueva y Santa Cruz de Mudela. Esta investigación concluye que la exposición a las tierras raras es un peligro para la salud de la infancia y puede tener efectos nocivos para su crecimiento, como señala la doctora Carmen Bravo.

Asegura la Plataforma que las tierras raras no son inofensivas y suponen un riesgo para la salud pública. Por su parte, Pilar Moreno, profesora en La Solana, dice que están muy preocupados por este proyecto minero y opina que "si no hay salud, no hay educación".

La Plataforma Sí a la Tierra Viva presentará las conclusiones de estas y de otras investigaciones el próximo jueves 21 de noviembre en un seminario sobre la minería de tierras raras y salud infantil en Villanueva de los Infantes.