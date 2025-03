Hablamos claro sobre el consumo de alcohol

El resumen es sencillo:

- No hay ninguna cantidad segura en el consumo de alcohol.

- Hay una relación directa, demostrada y contrastada entre el consumo de alcohol y muchos tipos de cáncer.

- El consumo de alcohol termina provocando cirrosis en el hígado, en unos casos antes y en otros después, pero SIEMPRE nos dirige a ello. A no ser que mueras antes.

- Esto no quiere decir que no se pueda consumir alcohol en momentos puntuales, como celebraciones, de forma moderada y siempre que no haya cualquier otra circunstancia que lo desaconseje.

- Beber sólo los fines de semana NO evita el desarrollo de una cirrosis o de los cánceres asociados al consumo de alcohol.

- NO hace falta ser alcohólico para desarrollar un cáncer o padecer alguno de los cánceres relacionados con su consumo.

El Gobierno debe dejarse de paternalismos y potenciar la información cierta y clara, como se hizo con el tabaco. Esto no supone una prohibición a beber nada que tenga alcohol, pero cada uno debe ser responsable y tomar sus decisiones, siempre que sea mayor de edad y que tenga la información necesaria.