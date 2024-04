Yolanda Torosio cuenta su historia en "Bailando la adversidad"

No hubo opción, algo no esperado le arrebató su presente y futuro profesional cuando estaba en el mejor momento. O eso parecía. Pero no se resignó. Torosio regresó a su pueblo, Santa Cruz de Mudela, para sanar su cuerpo y su mente, se enfrentó a la terrible realidad y salió adelante. Está agradecida a los suyos, los que estuvieron a su lado en esos momento tan duros. Ha encontrado un nuevo presente y un nuevo futuro, no son los que eran, pero siguen siendo apasionantes. Ha aprendido otra forma de vivir sin dejar de ser ella y lo ha plasmado en un libro, su libro.

Desde hace un mes "Bailando la adversidad" está en papel y en audiolibro, podemos encontrarlo en librerías y en plataformas digitales. Cuenta con prólogo de Nacho Cano, con quien trabaja en la actualidad, y ha sido la propia Yolanda, en un paso más por recuperar su todo, la que ha puesto voz a su historia. Nos lo ha contado en Más de uno Valdepeñas y hemos terminado la entrevista con la canción del mismo título, que Teresa Pejenaute ha compuesto y grabado.