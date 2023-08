los pueblos más pobres de Castilla La Mancha

Cuatro son de nuestra comarca: Carrizosa, Villamanrique, Albaladejo y Castellar de Santiago

Hablamos con Pedro Antonio Palomo, alcalde de Carrizosa, sobre estos datos de Hacienda que aseguran que la media declarada por los vecinos del municipio en 2020 no llegaba a los 14.000 euros. Palomo asegura que las cifras no mienten, pero tampoco cuentan que el municipio "es maravilloso" y que gozan de una calidad de vida que no tienen en las ciudades.