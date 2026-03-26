Toledo incrementa en un 3,5% la recogida selectiva de vidrio

En concreto, durante 2025, cada ciudadano depositó 9,6 kg de envases de vidrio en el contenedor verde, lo que equivale a 33 envases por persona. Aunque estos datos se sitúan todavía por debajo de la media regional (14 Kg/hab) y nacional (20 kg/hab), han registrado un incremento respecto al año anterior.

Estos resultados han sido posibles gracias a la corresponsabilidad y a la voluntad que ha demostrado el Ayuntamiento de Toledo que, junto con el compromiso de los toledanos, han permitido que la ciudad avance en materia de gestión de residuos y circularidad.

De hecho, durante 2025, Ecovidrio y el Ayuntamiento de Toledo pusieron en marcha el plan integral ‘Toledo Recicla Vidrio’, con diferentes acciones para incrementar la recogida de residuos de envases de vidrio en la capital.

El canal horeca genera cerca del 50% de los residuos de envases de vidrio de un solo uso que se ponen en el mercado y, por tanto, es un sector clave para lograr los objetivos de reciclado. Por eso, desde el pasado mes de agosto, unos 130 bares y restaurantes, que representan más del 90 % de los establecimientos hosteleros del centro de Toledo, cuentan con un sistema puerta a puerta de recogida. En total, gracias a este servicio se han podido recoger más de 113.000 kg de vidrio.

Asimismo, este plan también ha dado respuesta a uno de los retos históricos que tenía la capital en materia de contenerización con la instalación de cerca de 50 cubrecubos en el casco histórico, los cuales facilitan la recogida selectiva en zonas de difícil acceso para los camiones de recogida y dan servicio a más de 10.000 vecinos del centro, facilitándoles el reciclaje de envases de vidrio al ciudadano

Los resultados de reciclaje de envases de vidrio se han presentado este jueves, 26 de marzo, en el Ayuntamiento de Toledo, en un acto en el que han estado presentes Rubén Lozano, concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes; y Carlos del Corte, gerente de Ecovidrio en Castilla-La Mancha.

En palabras de Carlos del Corte, gerente de Ecovidrio en Castilla-La Mancha: «El crecimiento del 3,5% que ha alcanzado la ciudad de Toledo en el último año, en un contexto de caída del consumo, demuestra que el compromiso y la corresponsabilidad de Ecovidrio, las Administraciones y ciudadanos y hosteleros es fundamental para seguir mejorando los resultados de recogida en la capital. Vamos a seguir trabajando de la mano del Ayuntamiento para continuar impulsando la separación en origen y desplegar aquellos planes que nos permitan acercarnos, cada vez más, a la media nacional».

Por su parte, Rubén Lozano, concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes del Ayuntamiento de Toledo, ha mostrado su satisfacción por este incremento y ha agradecido su implicación a los toledanos y a la hostelería de la ciudad. Además, ha recordado que “tenemos una ciudad con 88.000 habitantes en la que, hasta el pasado mes de agosto, 10.000 vecinos de Toledo no tenían posibilidad de reciclar cerca de sus domicilios en el Casco Histórico”. Por ello, confía en que, a lo largo del 2026, ese porcentaje se incrementará “y nos acercaremos a la media regional y nacional”, ha indicado el concejal.

Beneficios ambientales del reciclaje de envases de vidrio en Toledo

El vidrio es un material 100 % reciclable de manera infinita y sin perder calidad, lo que convierte al sistema de recogida separada de envases de vidrio en el modelo más eficaz, eficiente y ambientalmente sostenible. Gracias al reciclaje de vidrio en la ciudad de Toledo durante 2025, se ha logrado: evitar la emisión de más de 487 toneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a las emisiones de más de 227 coches retirados de la circulación durante un año; ahorrar más de 599 MWh de energía; evitar la extracción de más de 1.000 toneladas de materias primas, lo que equivale a casi el peso del Cristo Redentor de Brasil.

El reciclaje de envases de vidrio en Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, la recogida selectiva de envases de vidrio alcanzó las 29.601 toneladas en 2025. Así, cada ciudadano castellanomanchego depositó 14 kg de envases de vidrio en el contenedor verde, lo que equivale a 48 envases por persona. En total, en Castilla-La Mancha se depositaron unos 101 millones de envases de vidrio, lo que equivale a más de 277.000 envases al día y más de 190 envases cada minuto.

Por provincias, Albacete lideró la aportación ciudadana a la recogida selectiva de envases de vidrio en la región, con 11,9 Kg/hab (41 envases por persona), seguida de Ciudad Real (11,7 Kg/hab), Guadalajara (10,6 Kg/hab), Cuenca (10,2 Kg/hab) y Toledo (7,2 Kg/hb).

Por otro lado, además del vidrio recuperado a través de los contenedores de la región, Ecovidrio recuperó de manera complementaria más de 1.300 toneladas de vidrio que no fueron correctamente separadas en origen y que pudieron recuperarse a través de las plantas de Residuos Urbanos presentes en Castilla-La Mancha, reintegrándose así en el proceso productivo. Esta cifra refleja los esfuerzos de Ecovidrio por identificar nuevas fórmulas que permitan aumentar las cifras de recuperación de envases de vidrio en nuestro país.

Reciclaje de envases de vidrio en España

Con una cuota de mercado de más del 98 %, Ecovidrio ha alcanzado una tasa estimada de reciclaje de vidrio del 72,3 % en 2025, superando así los objetivos fijados por el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, que establecía una tasa de reciclado del 70 % para 2025, cifra que España alcanzó hace 2 años.

En términos absolutos, durante el año pasado, la recuperación de residuos de envases de vidrio alcanzó en 2025 las 1.042.834 toneladas. Más del 90 % del total, unas 981.094 toneladas, provino de la separación en origen a través del contenedor verde, lo que pone de manifiesto la eficacia del modelo de recogida mediante este sistema. Así, la aportación ciudadana al contenedor verde registró un incremento del 0,3 % respecto al año anterior en un contexto de caída estimada del consumo de en torno al 2% que impacta directamente en el volumen de residuos generados y, posteriormente, recuperados.

Durante 2025, cada ciudadano depositó 20 kg de vidrio, el equivalente a 68 envases por habitante. En España se depositaron en los contenedores verdes 3.359 millones de envases, el equivalente a más de 9 millones de envases al día, más de 6.000 por minuto.

Por ciudades, las capitales que lideraron la aportación ciudadana al contenedor verde en nuestro país fueron San Sebastián (con 35,8 kg/hab), Pamplona (29,1 kg/hab) y Bilbao (25,1 kg/hab), ciudades en las que el consistorio ha cedido las operaciones de contenerización y recogida a Ecovidrio para su posterior tratamiento y reciclaje. A estas le siguen Palma (24,2 kg/hab), Vitoria-Gasteiz (22 kg/hab), Barcelona (21,8 kg/hab), Granada (21,5 kg/hab), Burgos (20,8 kg/hab), Segovia (20,3 kg/hab) y Santander (19,9 kg7hab); con una aportación ciudadana por encima de la media nacional.

Además del vidrio depositado en los contenedores, Ecovidrio recuperó de manera complementaria un total de 61.740 toneladas de vidrio que no fueron correctamente separadas en origen y que pudieron recuperarse a través de las 26 plantas de Residuos Urbanos presentes en todo el Estado, reintegrándose así en el proceso productivo.