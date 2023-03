Toledo conmemorará el Día Mundial de Concienciación del Autismo con diferentes actividades

La concejala de Servicios Sociales, Ana Abellán, y la vicepresidenta de la Asociación de Personas con Autismo de Toledo (APAT), Melina Cabero, han presentado este miércoles el programa de actividades que se desarrollará en la ciudad con motivo del Día Mundial de Concienciación del Autismo el 2 de abril bajo el lema ‘Llamémoslo por su nombre’.

A través de esta campaña, como ha explicado la responsable municipal, la organización pretende visibilizar tres aspectos esenciales para contribuir a promover la participación y la igualdad de oportunidades de las personas autistas y sus familias: la variabilidad dentro del espectro del autismo, la singularidad y la especificidad, y el sentido de pertenencia.

La variabilidad dentro de espectro del autismo entendida como “iguales pero diferentes”, la singularidad y la especificidad a la hora de “derribar estigmas y falsas creencias y comprender el autismo y valorar a las personas autistas”, y el sentido de la pertenencia para destacar “el orgullo frente al rechazo y el apoyo frente al reemplazo”.

Destaca la labor del movimiento asociativo

En este sentido, Ana Abellán ha señalado que las personas con autismo y sus familias recorren un camino complejo y tienen que enfrentarse a múltiples barreras a lo largo de la vida, “razón suficiente para sentirnos orgullosas de este coraje y valentía que ha caracterizado al movimiento social del autismo, artífice de todas las mejoras que se han conseguido en estos años”.

De este modo, ha manifestado que el equipo de Gobierno de Milagros Tolón siempre ha estado al lado de APAT, entidad que forma parte del Pacto por la Inclusión de la ciudad de Toledo, ya que colaborar con sus retos y objetivos es “reafirmar el compromiso de toda una ciudad que es para todos y todas”. Del mismo modo, ha destacado la importancia de visibilizar este trastorno porque “lo que no se ve, lo que no se conoce, no existe”.

7ª Carrera y Marcha por el Autismo

Por su parte, la vicepresidenta de APAT, Melina Cabero, ha agradecido al Ayuntamiento su apoyo y promoción a las actividades organizadas por la asociación para conmemorar este día que tendrán lugar del 1 al 23 de abril.

La primera de ellas, será el día 1 con la celebración de la 7ª Carrera por el Autismo de la ciudad de Toledo que tendrá lugar en el parque de la Vega en dos modalidades: carrera y marcha, y en la que esperan que seguir teniendo la misma afluencia que en años anteriores.

El sábado 1 de abril por la noche, el Ayuntamiento iluminará de azul, el color del autismo, varios monumentos y espacios públicos de la ciudad como el baño de la Cava, la Puerta de Alcántara, la Biblioteca Municipal Almudena Grandes y el paseo Federico García Lorca, lugar elegido por la asociación para dar lectura a su manifiesto. El acto se iniciará a las 21:00 horas.

Además, el 3 de abril, estarán en el programa ‘La otra noticia’ de CMMedia para dar a conocer y visibilizar el autismo, y el día 4, participarán con una mesa informativa en el mercadillo del ‘Martes’ en Santa Teresa.

Mientras, el 12 de abril, se llevará cabo una charla informativa en el SESCAM bajo el título ‘Autismo y pediatría mejorando la calidad de vida’ y el 23 de abril, tendrá lugar una jornada de convivencia de biciclásica.

Llamamiento a participar

Dentro de este programa de sensibilización, APAT ha programado también una serie de charlas sobre el autismo en diferentes centros educativos de Primaria y Secundaria de la ciudad y la provincia, algo que ha destacado Melina Cabero como muy positivo. Por último, la vicepresidenta de APAT ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para que se sume a todas las actividades que han preparado y sentirse acompañados “que es muy de agradecer”.

Un llamamiento al que se adherido la edil de Servicios Sociales para visibilizar y sensibilizar sobre “esta capacidad diferente” para que “ojalá seamos capaces de terminar con los estigmas” ya que “todos tenemos los mismos derechos y oportunidades”. Este acto de presentación del programa de actividades ha sido respaldado por concejales de todos los grupos políticos de la Corporación municipal.

Para más información consultar la web de la Asociación de Personas con Autismo de Toledo www.autismotoledo.es o sus redes sociales.