El PSOE de Toledo critica la política de vivienda de Carlos Velázquez

La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, ha señalado que “la realidad que están viviendo muchas familias y jóvenes contrasta con la absoluta falta de iniciativa del gobierno de Carlos Velázquez”.

“Llevamos tres años y medio de legislatura, y este alcalde lo único que ha hecho ha sido permitir los cambios de uso de viviendas en el Casco Histórico, protegiendo los intereses de quienes quieren expulsar a los vecinos y vecinas del barrio antiguo de la ciudad, y es que la mayoría de las comisiones de planeamiento urbanístico han servido para cambiar el uso de viviendas residenciales a viviendas de uso turístico”, ha afirmado la portavoz.

Al mismo tiempo, ha incidido en que Velázquez sigue sin construir ni una sola vivienda pública en Toledo, “lo único que construye son anuncios que nunca llegan a materializarse”.

Le acusan de sectarismo

De la Cruz ha recordado que el PSOE lleva toda la legislatura planteando medidas concretas y que el gobierno de Velázquez ha votado en contra de todas las propuestas en materia de vivienda, lo que demuestra el “sectarismo en el fondo y en las formas de este alcalde a la hora de gobernar”.

En el último Debate del Estado del Municipio, celebrado hace apenas una semana, los socialistas plantearon un Plan Municipal de Vivienda, la declaración de Toledo como zona tensionada y la promoción de vivienda pública y asequible en parcelas municipales de Palomarejos, Santa Bárbara y el Polígono.

Además, se propuso utilizar el Consorcio de la Ciudad de Toledo para ampliar la oferta de vivienda asequible en el Casco Histórico, mediante ayudas a la rehabilitación condicionadas a su destino al alquiler asequible y controlado. En este sentido, la portavoz ha advertido que “no tiene sentido destinar fondos públicos a rehabilitar inmuebles que acaban convertidos en pisos turísticos en lugar de servir como vivienda habitual”.

La portavoz socialista ha recordado también las cinco viviendas del Salón Rico, que el actual Gobierno municipal tardó tres años y medio en adjudicar pese a haber sido promovidas por el anterior gobierno socialista.

“Ese ejemplo es el balance de cuál ha sido la política de vivienda de Carlos Velázquez: construir cero viviendas públicas y tardar años incluso en poner a disposición de las familias las viviendas que ya estaban hechas”, ha señalado.

Para De la Cruz, Toledo no puede permanecer al margen de una emergencia que afecta especialmente a jóvenes y familias. “La ciudadanía está reclamando vivienda y soluciones. Tenemos suelo, tenemos instrumentos y tenemos propuestas. Lo que no tenemos es un alcalde con voluntad de poner soluciones, su voluntad es hacer anuncio tras anuncio que sabe que no va a poder cumplir”, ha concluido.