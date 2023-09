PSOE en Toledo: Los autobuses urbanos no operan al 100% como anunció Velázquez

Un anuncio que volvió a repetir en su visita al colegio Ciudad de Aquisgrán el mismo lunes, “aun sabiendo que había sido imposible recuperar el servicio al completo y que la misma página de UNAUTO anuncia que el servicio se presta como si fuese un domingo o festivo y que se han producido cambios en varios horarios que no han sido comunicados de manera conveniente a los usuarios”

El concejal socialista José Carlos Vega ha señalado que Velázquez “decidió confundir a la ciudadanía y faltar a la verdad, lo que ha provocado una grave situación de desinformación este lunes”, añadiendo que “es imposible que no supiera que no se podía dar el servicio de autobuses al cien por cien, como antes de la DANA, cuando ayer volvió a reafirmarse en esta falsedad. En caso contrario, le han jugado una mala pasada”.

José Carlos Vega ha lamentado que Velázquez contribuya a la desinformación afirmando que el servicio se recupera al cien por cien y con normalidad “cuando en la web de UNAUTO se dice lo contrario, no circulan los autobuses adaptados al Casco, no funcionan los sistemas GPS y el acceso es gratuito hasta nuevo aviso porque no están implantados los mecanismos de cobro.

Para el Grupo Socialista es “irresponsable la puesta en escena del alcalde Velázquez, que no ha informado que hay cuatro líneas de autobuses que están funcionando con horario de sábado o con frecuencias muy superiores a la normalidad anunciada, lo que afecta directamente a los vecinos del Casco Histórico, Buenavista y Santa Bárbara o aquellos que subían a Zocodover o tienen como destino la Estación de Autobuses”.

Una situación “que ha generado confusión y frustración entre la ciudadanía en el día de inicio del curso escolar, ya que no se les ha advertido de la variación de frecuencias y les ha obligado a esperar sin estar informados de la verdadera situación del servicio de autobuses”.

Así lo ha ratificado el edil socialista José Carlos Vega quien ha señalado que las protestas de la ciudadanía “son consecuencia de los cambios de frecuencias del servicio de autobús, que nadie les había informado, ya que el alcalde Velázquez había afirmado y reafirmado que se volvía a la normalidad, a pesar de la falta de autobuses que existe y que debía conocer”, lo que supone “un hecho muy grave en el día de inicio del curso escolar”

Mientras Velázquez afirma que el servicio se ha recuperado al cien por cien, en la página web de la empresa se anuncia que los horarios, en todas las líneas, será de domingos y festivos, cuando no sucede en las líneas que afectan al barrio de Benquerencia, en lugar de informar de las frecuencias y situación real de cada línea.

Por todo ello, y con el objetivo de que los grupos políticos, la comunidad educativa y la ciudadanía en general conozcan la realidad del servicio y el dispositivo de movilidad puesto en marcha en este inicio de curos, el Grupo Socialista ha registrado su solicitud para que se convoquen cuanto antes tanto el Consejo Escolar Municipal como la Comisión de Movilidad.