El PSOE lamenta nuevos aparcamientos y mala planificación en movilidad en Toledo

“Velázquez inicia el año con subida masiva de impuestos, aparcamientos de pago donde no se necesitan y con un caos en la planificación de las líneas de autobuses que se traducirá en un caos circulatorio en el Casco Histórico, en la Ronda del Granadal y en toda la ciudad”, ha sentenciado la portavoz para afirmar que la decisión de llevar la cabecera de autobuses urbanos a Gerardo Lobo sin consenso y sin convocar la Comisión de Movilidad, le genera muchas dudas.

“¿Qué día se pondrá en marcha esta decisión?, ¿cuándo se hayan realizado las obras del muro de Gerardo Lobo o van a convivir estas obras con el tránsito de autobuses? ¿Habrá autobuses lanzadera y de ser así, cuántos se van a utilizar? ¿Se permitirá acceder a Zocodover al tren y bus turísticos como ocurrió con las obras del entorno de Bisagra?”, pregunta al gobierno Noelia de la Cruz.

Son temas que deberían haber sido tratados en la Comisión de Movilidad Municipal y que el gobierno “debería estar trabajando y gestionando bien” aunque para el Grupo Socialista no se da esta circunstancia. Si esta decisión de llevar la cabecera del transporte urbano a Gerardo Lobo estuviera trabajada, ya deberían estar arregladas las escaleras mecánicas del Miradero que llevan meses paradas y que el alcalde lleva comprometiendo su reparación desde febrero de 2024.

El gobierno de los aparcamientos de pago

Para Noelia de la Cruz, el gobierno de PP y Vox está más preocupado por lanzar anuncios vacíos también este 2025 y han vuelto de vacaciones con dos nuevos aparcamientos debajo del brazo que se suman a los cuatro anunciados el año pasado y que ni están ni se los espera. “De la noche a la mañana se han convertido en el equipo de gobierno de los aparcamientos, unos aparcamientos que son ideas y ocurrencias pues no piensan en hacerlos en aquellos barrios que más lo necesitan como puede ser la Legua o Buenavista”.

La portavoz socialista se ha referido al parking que quieren hacer en el Polígono para empezar a implantar la ORA en el barrio; otro en el barrio de Palomarejos, “cuando a este barrio, por desgracia, lo que le sobran son plazas de aparcamiento y lo que más necesita son viviendas”; uno más en el Casco Histórico y el de caravanas, que aún es “una prueba piloto” y para el que lo único que hay por toda la ciudad son señales de prohibido aparcar caravanas, pero en ningún caso indican donde pueden hacerlo.

A estos se suman, tras conocerlos ayer por la prensa, el aparcamiento del Parque de la Vega, y los dos anunciados por el concejal de Turismo también ayer, uno en la circunvalación de Toledo y otro en La Peraleda, “que no sabemos si al igual que Safont lo pintarán de color magenta, lo que sí sabemos es que este aparcamiento llevará implícito la subida del billete de autobús urbano”.

En cuanto al de la Vega, Noelia de la Cruz se pregunta si de verdad se necesita un aparcamiento en este emplazamiento teniendo otro a 450 metros que apenas se llena como es el de Recaredo. “¿Velázquez piensa en la necesidad de los vecinos y vecinas o en la necesidad de la empresa privada a la que quieren adjudicar este aparcamiento?”.

El PSOE duda de que, a los vecinos de Santa Teresa y concretamente, a los de la calle Diputación, les guste este proyecto, que les plantará un bloque de cemento frente a sus viviendas anulándoles las vistas actuales del parque de la propia ciudad.

Para Noelia de la Cruz, todos estos proyectos son bombas de humo que no se van a cumplir de un alcalde que pierde el tiempo con anuncios a largo plazo y que no van a solucionar los problemas reales que tiene la ciudad. “En vez de centrarse en la obra de remodelación del Parque de la Vega, para la cual les dejamos tres millones de euros en las arcas del Ayuntamiento y que podrían perder, se centran en proyectos que no tienen financiación y que no aparecen ni si quiera en los presupuestos del 2025 que se aprobaron hace ocho días”.

Se queja el Grupo Socialista de que el gobierno de Velázquez no tenga un modelo ordenado de ciudad y lo achaca a que es “un gobierno de rebote, un gobierno que ha llegado a la ciudad de rebote, que no se esperaban gobernar y que ni querían hacerlo”. Otro ejemplo de esta desorganización en la gestión es la anulación de la adjudicación del contrato de depuración en Toledo a Facsa que se ha publicado hoy en la prensa.