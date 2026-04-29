Piden a Velázquez saber el futuro del proyecto del Valle

Noelia de la Cruz ha cuestionado si el equipo de gobierno de PP y VOX “se ha repensado realmente el proyecto o si, pese al rechazo social, van a seguir adelante como si nada hubiera ocurrido y de espaldas, como siempre, a los vecinos y vecinas”.

La portavoz socialista exige al alcalde que aclare de inmediato qué piensa hacer con esta actuación que ya tiene adjudicada y que tiene que estar finalizada antes del 30 de junio por tratarse de financiación europea. “¿Vamos a perder estos fondos también?”, se pregunta.

Y se ha preguntado que “por qué no utilizamos ese dinero para arreglar los baches, la limpieza o el mantenimiento de la ciudad, incluso en este entorno que también se necesita". Ha propuesto emplear ese dinero "para mejorar el día a día de nuestros vecinos y vecinas y no para generar problemas donde no los hay". Y ha añadido que, este entorno no necesita esta actuación. ¿Qué va a ser lo siguiente?, ¿el teleférico? ¿el auditorio?”.

Cuenta la portavoz socialista que “a día de hoy no conocemos cuál es la verdadera intención del alcalde porque no existe ningún documento que refleje los cambios que improvisó cuando se dio cuenta de la contestación social ante otra de sus ocurrencias”, ha subrayado, por lo que ha pedido a Velázquez que escuche a la ciudadanía antes de tomar decisiones que afectan a uno de los espacios más emblemáticos de Toledo.

Además, ha añadido que el contrato del proyecto del Valle se formalizó el pasado 7 de abril y sigue publicado en la web municipal sin ninguna modificación, “lo que genera aún más incertidumbre”.

Para finalizar la portavoz socialista ha advertido que “este tipo de actuaciones requieren de mucho consenso, de mucho trabajo y de hacer las cosas bien, y eso es precisamente lo que no hace este alcalde”, ha denunciado.

Asimismo, ha advertido de la “gran decepción” existente entre los vecinos y vecinas de Toledo ante la gestión de este proyecto, que ha generado un amplio rechazo social y ecologista y que ha provocado numerosas movilizaciones.