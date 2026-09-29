Nacho Hernando defiende los frutos de las negociaciones de la Ley de Vivienda regional

"Las negociaciones con los grupos parlamentarios de las Cortes dan sus frutos: no se han presentado enmiendas a la totalidad a la pionera Ley de Urbanismo y Vivienda", ha celebrado el consejero.

En todo caso, asegura el titular de Fomento que desde su equipo se seguirá buscando "el consenso en el debate" que vendrá en torno a las enmiendas parciales que los grupos podrán presentar al texto legislativo.

"Por el bien de la gente de nuestra tierra", remata Hernando su mensaje en la red social, recogido por Europa Press.

En concreto, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 13 enmiendas de carácter técnico, mientras que el Grupo Popular ha presentado 58 y el Grupo Vox otras 51.

Todas ellas tendrán que calificarse en la próxima reunión de la Mesa de las Cortes y, posteriormente, serán llevadas a la Comisión de Fomento para su debate, donde se prevé la aprobación del dictamen antes de ir a pleno.

POLÉMICA ENTRE PP Y JUNTA

La andadura de esta ley provocó polémica durante el pasado fin de semana, cuando el PP y el Ejecutivo autonómico mantuvieron un encontronazo a cuenta de si se estaban o no produciendo negociaciones para sacar adelante el texto.

El PP de Castilla-La Mancha aseguraba que es "completamente falso" que el Gobierno regional haya puesto en marcha "ningún proceso de negociación" alrededor de la tramitación de la ley, señalando que el Ejecutivo autonómico únicamente les había convocado a una reunión "que, además, con la urgencia de la propuesta, no puede considerarse proceso negociador, ni que tenga, por supuesto, carácter avanzado ninguno".

Mientras, por parte del Gobierno castellanomanchego se aclaraba que no existía un pacto cerrado y que pretenden estudiar las enmiendas de los 'populares' al texto, poniendo en valor que están "buscando acuerdos con todos los grupos" para responder a "uno de los problemas que más preocupan a la sociedad".