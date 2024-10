Los mercadillos del Polígono y del 'Martes' podrán vender fruta y verdura en Toledo

Ambos expedientes han sido aprobados en la Comisión celebrada este lunes, con el voto favorable de la mayoría de los concejales asistentes, en espera de su ratificación en el pleno municipal que tendrá lugar el próximo jueves.

La nueva Ordenanza de Venta Ambulante, elaborada por el departamento de Promoción Económica y Empleo que dirige Juan Marín, actualiza una normativa obsoleta, de 1983, que prohibía la venta de productos frescos. Ahora, la nueva norma, que responde a una demanda tanto de comerciantes como de clientes, permite la venta de frutas y verduras en los mercadillos del Polígono y del ‘Martes’.

También se autoriza la venta de otros productos, caso de embutidos o quesos envasados al vacío, siempre que no exijan condiciones especiales de refrigeración para no infringir las normativas sanitarias y de seguridad alimentaria, con lo cual no se podrá despachar ni carne ni pescado fresco.

Una vez ratificada en el próximo pleno del jueves, se prevé su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, por lo que el concejal Marín prevé que a finales de año será posible la introducción de la venta de frutas, verduras y otros alimentos en los mercadillos toledanos.

Edificio Alcázar, sede de Joma

Con respecto a la modificación del edificio Alcázar, que se convertirá en centro de referencia de la firma toledana Joma, también ha sido aprobado en la Comisión de este lunes, tras contar con el visto bueno de los servicios de Urbanismo municipales y los correspondientes informes favorables de organismos autonómicos.

El inmueble se encuentra incluido como edificio con valor patrimonial en nivel ‘P’ de protección y, aunque no se ubica en ningún sector monumental de los contemplados en el Plan Especial del Casco Histórico (PECHT), sí está incluido en el entorno de protección del Alcázar, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

El PERI presentado para el cambio de uso cultural a uso terciario del edificio no supone ninguna modificación exterior de la fachada y contempla el uso del inmueble no sólo para venta de productos de Joma, sino como sede de la firma, con la posibilidad de realizar eventos relacionados con el deporte, siempre en horario comercial.

Al no incrementarse la edificabilidad, pero sí el aprovechamiento, los servicios municipales de Urbanismo plantean que la cesión que correspondería al Ayuntamiento por esta circunstancia se lleve a cabo mediante una compensación económica que, según el concejal del área, Florentino Delgado, superará los 260.000 euros.

Por su parte, la Viceconsejería de Cultura, con el fin de verificar que las demoliciones propuestas en las obras no afecten a elementos originales del edificio de especial protección, ha propuesto, “en fase de obra, aportar un estudio histórico arqueológico previo de los elementos que sean objeto de demolición, estudio que será objeto de resolución por parte de la Viceconsejería de Cultura y Deportes”.

Este PERI será aprobado definitivamente, a propuesta del concejal Florentino Delgado, en el próximo pleno municipal.