Luz verde a la conexión de Azucaica y el Polígono en Toledo

Velázquez ha explicado que “tan solo queda un requisito meramente formal que es la firma del consejero”, para poder iniciar en los próximos meses el trámite de expropiaciones y continuar cumpliendo los plazos previstos para esta actuación municipal.

En este sentido, el alcalde ha recordado que el vial de conexión “comenzó a dar sus primeros pasos en otoño del año 2023 y esta infraestructura permitirá unir ambos barrios y mejorar de manera sustancial el tráfico en nuestra ciudad de cara al futuro”.

El alcalde ha respondido así a preguntas de los medios de comunicación tras el anuncio realizado ayer por el presidente de Castilla-La Mancha y por el consejero de Fomento sobre la construcción de más de mil viviendas públicas en le barrio del polígono de la capital, un anuncio que Velázquez ha valorado y ha asegurado que “todo lo que sean iniciativas que pongan en marcha viviendas, en este caso viviendas de carácter público impulsadas por la Junta de Comunidades, es, sin duda, una buena noticia”.

“El problema del acceso a la vivienda es probablemente uno de los principales problemas de nuestro país y también lo es en Toledo”, ha indicado el alcalde, quien ha recordado también que la Junta de Comunidades es la principal propietaria de suelo disponible para la construcción residencial en el Polígono.

Por ello, ha destacado la importancia del impulso de la administración regional para ayudar a solventar este problema y ha confiado en mantener, “próximamente”, un encuentro para conocer en detalle esta importante actuación.

Respecto a las necesidades de movilidad e infraestructuras derivadas del crecimiento residencial previsto, Velázquez ha recodado que actualmente existen varias actuaciones clave en marcha o pendientes de ejecución, entre ellas, ha citado el tercer carril entre Santa Bárbara y el Polígono “una infraestructura prometida desde hace demasiados años y cuyo inicio de obras estaba anunciado para noviembre de 2022 y a día de hoy, continúa paralizada”.

También ha hecho referencia al puente proyectado por el Ministerio para conectar la autopista de peaje dentro de la modificación del trazado de la A-40, una actuación que, según ha lamentado “también va demasiado lenta”.

Frente a ello, ha destacado Velázquez el avance del vial municipal entre Azucaica y el Polígono “para dar respuesta al crecimiento futuro de la ciudad”, o el nuevo Plan de Ordenación Municipal que contempla importantes reservas de suelo destinadas a infraestructuras que mejoren la movilidad, un documento, que ha señalado, “se encuentra en fase de Evaluación Ambiental Estratégica por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.

Velázquez ha mostrado su confianza en que este proceso pueda avanzar durante los próximos meses para abrir el periodo de información pública y presentación de alegaciones, previsiblemente, a finales del verano, “los planes que existen actualmente en la ciudad en materia de infraestructuras, junto con las previsiones recogidas en el futuro POM, permitirán dar respuesta a las necesidades generales que tendrá Toledo en el futuro en estas materias”, ha concluido.